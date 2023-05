En mand i 30erne kommer fortsat til at være i politiets varetægt, efter han fredag 26. maj åbnede døren i et fly, der stadig var i luften.

Det beretter Yonhap News Agency ifølge Reuters.

Flyet var ved at lande ved Daegu Lufthavn i Sydkorea, da manden åbnede døren. Han har efterfølgende forklaret, at han var 'ukomfortabel' og gerne ville af flyet hurtigst muligt.

Søndag har en domstol i Daegu udstedt en arrestordre på manden.

Det giver myndighederne mulighed for at beholde manden i deres varetægt, da de mener, at der er en risiko for, at han ellers vil flygte inden en retssag.

Flyet var 213 meter over jorden, da manden valgte at åbne døren.

Panik udbrød kort efter i flyet, og flere passagerer var efterfølgende til tjek på hospitalet for åndedrætsbesvær. Alle var dog udskrevet to timer efter.

Myndighederne har oplyst mandens efternavn som Lee. Til høringen sagde han:

»Jeg er meget ked af at have skræmt børnene.«

Her refererer han til de studerende, der var om bord på flyet, og som efterfølgende blev bragt til hospitalet med åndedrætsbesvær.