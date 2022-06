Lyt til artiklen

59 personer er fundet forladt på en øde ø.

Det skriver Reuters.

De 59 personer blev lørdag fundet på en ubeboet turistdestination i Thailand, og er angiveligt blevet forladt af menneskesmuglere.

»Bådens kaptajn fortalte dem, at de var ankommet til Malaysia, men efterlod dem på øen, hvor de var i flere dage, før de blev fundet,« siger assisterende national politichef i Thailand, Surachate Hakparn, ifølge Reuters.

De fundne mennesker er en del af det forfulgte og statsløse muslimske mindretal, Rohingya-folket.

Rohingya-folket kommer fra Myanmar, og siden 1990erne er en stor del af folket blevet fordrevet og flygtet mod andre lande. Heriblandt særligt Bangladesh.

De 59 personer, hvoraf fem er børn, modtager nu humanitær hjælp fra de thailandske myndigheder.

Myndighederne i Thailand har desuden sagt, at de vil sagsøge flygtningene for ulovligt at rejse ind i landet.