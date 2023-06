Amerikanerne vil snart ikke kunne få deres morgenkaffe på den populære kaffebar Starbucks.

For mere end 3000 medarbejdere har varslet strejke i næste uge, lyder det fra baristaernes fagforening.

Udmeldingen er kommet fredag efter, at Starbucks angiveligt har forbudt de ansatte at pynte op i anledningen af Pride.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters drejer det sig om udvalgte cafeer, hvor der ikke må hænges dekorationer i regnbuens farver.

I Washington har flere baristaer allerede været på gaderne for at vise deres utilfredshed med kaffekædens indretningspolitik. Foto: Matt Mills Mcknight/Reuters/Ritzau Scanpix

Strejken kommer forud for en weekend, hvor man i USA fejrer Pride måned med en stor parade søndag i flere større byer, herunder New York, San Francisco, Seattle og Chicago.

Desuden vil medarbejderne også strejke for at få forbedret deres ansættelsesvilkår. De ønsker blandt andet en højere løn og bedre personalegoder.

Fagforeningen hævder, at ledere på snesevis af Starbucks-cafeer havde forhindre deres ansatte i at pynte op eller havde fjernet dem.

Og den populære kaffekæde er langt fra den første amerikanske virksomhed, der er kommet i modvind på grund af Pride.

Blandt andet har detailkæden Target måtte trække nogle Pride-varer ned fra hylderne efter voldsomme konfrontationer mellem ansatte og handlende.

Starbucks kalder beskydningerne for »falske oplysninger« og henviser til virksomhedens politik, hvori man opfordrer de ansatte til at fejre Pride – så længe butikkens sikkerhedsretningslinjer bliver fulgt.