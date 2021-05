Lynnedslag er farlige for mennesker, men andre dyr er også i farezonen, når det brager og brummer under himmelhvælvingen.

Således mistænkes et lynnedslag for at være skyld i 18 vilde elefanters død i en fjern skov i det nordøstlige Indien. De mistede livet under en tordenstorm i onsdags. Det skriver Reuters.

Elefanterne, deriblandt fem unger, blev fundet døde i regnen under stormvejret i den beskyttede Kondaliskov, fortælleer vildtinspektør Jayanta Goswami.

Skovvagter nåede frem til den øde skov i torsdags, hvor de fandt 14 døde elefanter på en bakketop. Ved foden af bakken fandt de yderligere fire døde.

De 18 døde elefanter har allerede fået lagt nogle offergaver ved deres lig. De blev tilsyneladende alle dræbt af et enkelt lynnedslag. Foto: ANUWAR HAZARIKA

Foreløbig mener veterinærerne, at elefanterne blev ramt af et lyn. Men Goswami siger, at man må vente på obduktionerne, før man kan være helt sikker på dødsårsagen.

Skoven ligger i delstaten Assam i Nagaon-distriktet, 150 kilometer øst for statens hovedstad, Gauhati.

Indien er hjemsted for over 50 procent af de vilde asiatiske elefanter, men tallet daler på grund af krybskytteri i jagten på deres stødtænder.

Staten Assam har omkring 6.000 vilde elefanter, som hele tiden kommer ud af skoven i jagt på føde.

En landsbybeboer beder foran en død elefant i Assams Nagaon-distrikt. Foto: BIJU BORO

Naturbeskyttere har opfordret regeringen til at forhindre, at mennesker griber ind mod elefanterne. Naturbeskytterne vil også have levet nogle frie korridorer, så elefanterne kan bevæge sig i sikkerhed mellem skovene.

Specielt i de senere år er vilde elefanter gået amok i landsbyerne i Indien. De ødelægger høsten og har sågar dræbt mennesker.