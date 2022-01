Det lugter af en januar-transfersaga for landsholdsprofilen Andreas Skov Olsen.

Den 22-årige dansker er kørt surt i det i sin italienske klub, Bologna, der på det seneste har brugt Skov Olsen i en langt mere defensiv rolle, end han har været vant til.

Så derfor lugter det i den grad af en ny klub i løbet af det igangværende transfervindue.

Og det skorter ikke på bejlere.

Ifølge B.T. Sports ugentlige transferpodcast, Transfervinduet, er FC København interesseret i den tidligere Superliga-topscorer.

Men københavnerne kan godt forvente konkurrence om underskriften fra Superliga-konkurrenter. For ifølge podcastens oplysninger 'er flere Superliga-klubber' interesseret i landsholdsstjernen.

Hvilke andre Superliga-klubber, der er tale om, er endnu ikke helt klart. Men i podcasten spekulerer panelet i, at der sandsynligvis er tale om FC Midtjylland og Brøndby.

Podcasten fortæller også, at Andreas Skov Olsen har planer om at vente til sidst i januar med at træffe sin beslutning i håbet om, at han vil stå med langt flere kort på hånden til den tid. Både et salg og en lejeaftale skulle være i spil.

Der er langt fra kun dansk interesse for kantspilleren, der imponerede med fem scoringer i den forgangne VM-kvalifikation. På rygteplan har tyske Hertha Berlin og skotske Glasgow Rangers været nævnt.

Den danske Rangers-legende Brian Laudrup talte i ugens løb varmt om Skov Olsen i sin klumme i FootballScotland.

»Jeg tror, at han (Skov Olsen, red) vil være vidunderlig at se i Giovanni van Bronckhorsts (Rangers' cheftræner, red.) system«, skrev Laudrup.

Andreas Skov Olsen brændte banen af for FC Nordsjælland i 2018/19-sæsonen med 22 scoringer. Og det fik Bologna til at finde omkring 40 millioner kroner frem, som de lagde i Farum-pengekassen.

Men gennembruddet er udeblevet i Serie A, hvor den unge dansker blot har nettet tre gange i 58 optrædener – og Bologna-træner Sinisa Mihajlovic har flere gange udtrykt sin frustration over Andreas Skov Olsen.

Vinterens transfervindue lukker midnat den 31. januar.