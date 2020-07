En lastvogn har påkørt et vejskilt i krydset mellem Egernsund Brovej og Sildekulevej i Gråsten.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»En lastvogn med en kran er kørt ind i skiltet, og af frygt for at skiltet falder nej, har føreren af køretøjet har ikke turdet flytte sin lastvogn,« siger Ole Aamann, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet har derfor spærret Egernsund Brovej ved uheldsstedet.

Vagchefen fortæller samtidig, at politiet er til stede derude for at dirigere trafikken uden om stedet, mens skiltet bliver fjernet.

Samtidig beder politiet trafikanter om følge trafikreguleringen uden om stedet eller finde en alternativ rute.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er uheldet sket på en af byens meget trafikerede veje midt i myldretiden.

Opdateres...