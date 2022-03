Den seneste uges tid har passagerer måtte vente forgæves på Aarhus Letbane, der har været ramt af aflysninger og forsinkelser på grund af frostgraderne.

Vejret har nemlig skabt is på køreledningerne og sat Letbanen ud af spil. Noget, der efterhånden er sket en del gange.

Problemet er størst på de lange strækninger uden for byen, og mandag morgen gik det udover Grenaabanen, skriver Aarhus Letbane.

»Jeg er selvfølgelig utrolig ærgerlig over situationen, men kan betrygge alle passagerer og interessenter i, at der arbejdes intensivt på at undgå situationer som disse«, siger direktør for Letbanen, Michael Borre.

Siden november 2021 har Aarhus Letbane som en del af vinterberedskabet sprøjtet olie fra Interflon på køreledningerne, og indtil nu har resultatet været positivt, skriver de.

»Vi ved fra andre baner i Holland og Frankrig, der benytter samme produkt, at jo flere gange olien er sprøjtet på, jo bedre effekt har den.«

Hvorfor det så er gået galt den seneste uges tid, skyldes en uheldig kombination af høj luftfugtighed, rimtåge, det vindstille vejr og frostgraderne, mener Aarhus Letbane.

»Det er fortsat vores vurdering, at Interflons olie lige nu er det bedste middel for os i forhold til vores vilkår, men vi er naturligvis ærgerlige over, at der har været så store problemer de sidste dage,« siger direktør Michael Borre.

»Vi kan dog se, at problemerne med isen aftager hurtigere end de andre år, hvilket vi tilskriver Interflon-olien.«

Aarhus Letbane skriver, at de har iværksat en række tiltag for at håndtere situationen over for Letbanens kunder, der har måttet vente forgæves.

Aarhus Letbanes svar til kunderne: Aarhus Letbane har iværksat en række tiltag, skriver de. Vi har bestilt erstatningsbusser til morgentrafikken, så længe vejret ikke forandrer sig til det bedre.

Vi kigger på en løsning, hvor der kan skrabes is med en entreprenørmaskine inden første tog med passagerer afgår.

Interflon kommer igen i den kommende uge fra onsdag til fredag og sprøjter olie på for femte gang denne vinter. Det forventer vi har en positiv effekt.

Vi er desuden i dialog med Interflon omkring vores erfaringer for denne vinter – og ikke mindst den forgangne uge. De fortæller blandt andet, at en bane hos SNCF i Frankrig har haft samme oplevelse som os. Kilde: Aarhus Letbane

Samtidig fortsætter arbejdet med at vurdere de mulige, langsigtede løsninger, som typisk også er mere investeringstunge, så de senere kan vurderes af bestyrelsen, skriver Letbanen.

B.T. Aarhus har været i kontakt med Aarhus Letbane og direktør Michael Borre for at få et interview. De henviser til pressemeddelelsen.