Mandag morgen må Aarhus Letbanes passagerer igen finde alternative måder at komme afsted på.

På grund af frost på køreledningerne holder Letbanen nemlig igen stille, og der er indsat erstatningsbusser.

Det samme skete fire dage i streg i sidste uge, så mon ikke der står nogle aarhusianere her til morgen med lange – og kolde – næser.

Det er linje L1, der ikke kører mellem Hornslet og Grenaa denne mandag morgen, oplyser Midttrafik på sin hjemmeside.

»Vi anbefaler at benytte erstatningsrute 88,« skriver de og henviser til denne rute eller Rejseplanen.

Midttrafik live og Rejseplanen er opdateret med alle aflyste afgange, fremgår det.

»Vi beklager de gener det medfører,« lyder det også fra Midttrafik.

Det er efterhånden det, som mange kalder for en rigtig Aarhus-historie. For det er langt fra første gang, at Letbanen rammes af aflysninger og forsinkelser på grund af frosten.

Selvom Aarhus Letbane flere gange har præsenteret nye, smarte løsninger, er det tydeligvis fortsat udfordrede af de kolde temperaturer.

I sidste uge mødte det også skarp kritik af byrådsmedlem i Teknisk Udvalg Jakob Søgaard Clausen (DF).

»Hvert år lover de bod og bedring og siger, at NU har de fundet en løsning. Men det har de jo tydeligvis ikke. For mig viser det tydeligt, at det er en forældet teknologi, der ikke passer ind i de danske forhold.«

B.T. Aarhus arbejder på at få en kommentar fra Aarhus Letbane.

Opdateres …