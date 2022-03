For fjerde dag i træk må aarhusianerne stå med kolde fingre og lange næser, hvis de venter på Letbanen.

På grund af frosten kører den nemlig både med forsinkelser og aflysninger.

Og det er ikke første gang, Letbanen har svært ved at transportere midtjyderne rundt, så snart temperaturen nærmer sig frysepunktet. Faktisk sker det stort set hver vinter.

Og det møder nu skarp kritik af byrådsmedlem i teknisk udvalg Jakob Søgaard Clausen (DF).

»Det er efterhånden en farce uden lige. Det sker jo hver eneste vinter. Man kan blive overrasket over, det kan ske igen og igen,« siger han og fortsætter:

»Hvert år lover de bod og bedring og siger, at NU har de fundet en løsning. Men det har de jo tydeligvis ikke. For mig viser det tydeligt, at det er en forældet teknologi, der ikke passer ind i de danske forhold.«

Jakob Søgaard Clausen understreger, at det er afgørende, at Letbanen kan køre i al slags vind og vejr, når så mange aarhusianere er afhængig af den.

»Hvis Letbanen skal blive en succes, så må første skridt være, at den kan køre – også hvis det er frost grader,« siger han.

Men det kan den altså ikke særlig godt, og dermed mener Jakob Søgaard Clausen også, at politikerne godt kan lægge ideen om at udvide Letbanen i graven.

»Det er en rigtig dårlig idé at investere mere i letbane, når den vi har ikke en gang kan køre. Det er jo det hele, der går i stå, når den ikke virker,« siger han og tilføjer:

»Det er fair nok, den havde nogle udfordringer, da vi startede i 2017. Men nu skriver vi 2022, så at det stadig kan være et problem, det har jeg svært ved at forstå.«

Han regner med, at Aarhus Kommune indleder en dialog med Midttrafik om problemet.

»Jeg synes, det er for dårligt, man ikke har styr på det endnu. Det er en dyr investering, så det burde køre, og de har lovet, at nu ville det køre så mange gange. Jeg kan ikke andet end ryste på hovedet over, at det stadig ikke virker. Det er utilfredsstillende,« siger Jakob Søgaard Clausen.

Letbanen i Aarhus beklager de gener, det medfører passagererne, skriver de på deres hjemmeside. Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar i skrivende stund.