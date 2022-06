Lyt til artiklen

Fredag omkring middag var Sydmotorvejen i nordgående retning spærret.

Nærmere bestemt mellem afkørsel 49 Holeby og 48 Maribo.

Det skyldtes en mindre markbrand, skriver vagtchefen ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Men nu er vejen atter åben og trafikken kører.

Brandvæsnet var fremme på stedet.

Tidligere lød meldingen, at vejen ville genåbnes inden for 20 minutter.

I mellemtiden henviste politiet til, at man fandt en alternativ rute.

500 meter længere fremme, også i nordgående retning, var der sideløbende desuden kraftig røgudvikling i en bil.

»Det har ikke noget med markbranden at gøre, men det skete samtidig,« oplyste vagtchefen til B.T., der desuden fortalte, at de også her var til stede.