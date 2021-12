Blæsevejret har søndag formiddag ført til at der er faldet genstande ned fra et stillads på Rakelsvej i Gentofte.

Herunder en tagplade og en jernstang.

To biler er blevet ramt.

»Der vælter ting ned fra fjerde- femtesals højde,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, David Buch.

Heldigvis er ingen personer blevet ramt.

»Vi har spærret af, så ingen personer risikerer at komme noget til,« siger vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 11.02.

»Vi forsøger at komme i kontakt til ejerne af de biler, der holder på gaden, så de kan få fjernet bilerne,« siger David Buch.

Politiet arbejder også på at få fat på entreprenøren, så stilladset kan sikres eller fjernes. Alternativt kommer Falck på opgaven.

»Vi har ikke meldinger om, at vinden har skabt lignende udfordringer andre steder i politikredsen,« siger vagtchefen.

Derfor mener Nordsjællands Politi ikke, der er behov for at advare borgerne om at færdes udendørs i vinden.