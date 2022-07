Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Længe efter Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard leverede en drabelig duel på den nærmest lodrette stigning i Peyragudes, var dramaet på bjerget endnu større.

Quicksteps køleskab af en sprinter - tunge Fabio Jakobsen - kæmpede ene mand om at komme i mål inden for tidsgrænsen.

»Jeg ved ikke, om han når det. Han har et minut og er på de sidste 150 meter. Den er stejl til sidst. Man står helt stille,« lød det bekymret fra holdkammeraten Mikkel Honoré.

Du kan se den rørende video i bunden af artiklen.

Fabio Jakobsen kollapsede kortvarigt, da han kørte over målstregen, men kom hurtigt til sig selv. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Fabio Jakobsen kollapsede kortvarigt, da han kørte over målstregen, men kom hurtigt til sig selv. Foto: MARCO BERTORELLO

B.T. fangede Quickstep-rytteren, mens han i øresneglen kunne følge med i den neglebidende finale, hvor Fabio Jakobsen kæmpede for sit Tour-liv.

De nærmest dyriske råb på teamradioen - som du kan høre i videoen øverst i artiklen - skulle sætte fut i Fabio, så han kunne klemme sig i mål inden for tidsgrænsen, som onsdag lød på 37 minutter og 3 sekunder.

»Det er hans største spurt. Jeg tror, den er meget hårdere, end den sejr han fik i Nyborg,« siger Mikkel Honore.

Danskeren blev undervejs på etapen sendt tilbage for at hjælpe sprinteren i mål, men så begyndte det at knibe med tiden.

Med nød og næppe klarede Fabio Jakobsen sig i mål inden for tidsgrænsen på Tourens 17. etape. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Med nød og næppe klarede Fabio Jakobsen sig i mål inden for tidsgrænsen på Tourens 17. etape. Foto: MARCO BERTORELLO

»Vi ventede på ham på første stigning, men på den sidste fik vi at vide, at vi bare skulle køre op. For at være sikre. Man kan nogenlunde regne den ud, men du kan aldrig være sikker.«

Til sidst kunne publikum og Quicksteps ryttere og mandskab bryde ud i vild jubel.

Fabio Jakobsen blev båret frem af tilskuerne på de sidste meter og klarede sig fri af tidsgrænsen med bare 15 sekunder.

Efter målstregen nærmest kollapsede belgieren ind i banden, men han kom hurtigt tilbage på cyklen og trillede selv mod holdbussen og kollegernes jubel.