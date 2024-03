Filmens festdag blev krydret med stjernedrys fra sportens verden.

Men det vakte nu opsigt, at Roger Federer og konen Mirka var blandt gæsterne til det store Oscar-show.

Den 42-årige verdensstjerne blev fanget af en journalist på den røde løber:

»Roger Federer, hvad laver du ved Oscar-uddelingen i aften?«

Serena Williams strålede på den røde løber. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Serena Williams strålede på den røde løber. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix

Dwayne Wade og skuespiller-hustruen Gabrielle Union ankom med store smil. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Dwayne Wade og skuespiller-hustruen Gabrielle Union ankom med store smil. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters/Ritzau Scanpix

Schweinsteiger og Ivanovic var på plads. Foto: Kyle Grillot/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Schweinsteiger og Ivanovic var på plads. Foto: Kyle Grillot/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg blev inviteret, og jeg har normalt travlt den dag, men jeg sagde til mig selv: Hvorfor ikke briuge aftenen sammen med min kone og opleve Oscar-uddelingen og se stjernerne?«

»Og så skal vi til fest bagefter,« lød svaret.

Roger Federer ambassadør er ambassadør for Rolex, der også er sponsor for Oscar-uddelingen. Og han kom i festhumør, og nåede blandt andet at tage et tequila-shot på den røde løber.

Den nu pensionerede tennisstjerne med det enorme generalieblad var dog ikke den eneste sportsstjerne ved show.

Blandt andet var power-parret med fodboldstjernen Bastian Schweinsteiger og tennis-profilen Ana Ivanovic dukket op arm i arm.

Også tennisfænomenet Serena Williams samt basketballstjernen Dwayne Wade var til stede ved det store show, hvor kun de ypperste kendisser får adgang.