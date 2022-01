Han er med sine ni trofæer kongen af Australian Open. Ingen anden tennisspiller har vundet turneringen så mange gange som ham.

Alligevel er den serbiske stjerne langtfra en publikumsfavorit i landet down under, og nu risikerer den uvaccinerede verdensetter at blive smidt ud af landet, før det hele går i gang.

For selvom en retsdommer mandag gav tennisstjernen lov til at opholde sig i Australien, så kan immigrationsminister Alex Hawke fortsat tilbagekalde hans visum og kyle ham ud af landet. Og det er der en hel del australiere, der håber på sker.

Det fortæller Nikolaj Tangaa Thorngaard, der er journalist for Ritzaus Bureau i Australien, til B.T.

»Australiens folk har været igennem nogle af de hårdeste nedlukninger, der har været i hele verden. Borgerne er blevet bedt om at holde sig inden døre og har været adskilt fra familier og venner. De har ikke kunnet rejse i deres eget land, men siddet fanget i deres delstater,« forklarer han og fortsætter:

»Og når man så ser, at en sportsstjerne som Novak Djokovic får lov til at komme ind uden at være vaccineret, så tror jeg, det er naturligt, at det er noget, der kan vække vrede hos en del.«

Novak Djokovic har i flere måneder ikke ønsket at fortælle, hvorvidt han er blevet vaccineret mod coronavirus, som er påkrævet ved indrejse til Australien.

Ved retsmødet mandag fortalte Novak Djokovic dog, at han ikke var vaccineret, men alligevel var rejst til Australien, efter han af to instanser havde fået medicinsk dispensation til indrejse i landet. Den blev givet, da serberen 16. december blev testet positiv for coronavirus.

Djokovic har kysset trofæet i Australien hele ni gange, men det store spørgsmål er nu, om han overhovedet får muligheden for at vinde sin tiende titel. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Djokovic har kysset trofæet i Australien hele ni gange, men det store spørgsmål er nu, om han overhovedet får muligheden for at vinde sin tiende titel. Foto: WILLIAM WEST

Men det har ikke ændret mange australske borgeres syn på, at man som uvaccineret ikke skal træde ind over den australske grænse.

»Australien er på relativ kort tid gået fra at have et vaccineprogram, der haltede lidt efter store dele af den vestlige verden, til nu at være et af de mest vaccinerede lande i hele verden. Vi er et godt stykke over 90 procent af folk over 16 år, der har fået begge stik. Så der er rigtig stor opbakning til den her vaccineudrulning, og derfor har mange nok heller ikke så stor forståelse for, at folk som Djokovic ikke vælger at lade sig vaccinere,« fortæller Nikolaj Tangaa Thorngaard.

Ifølge den danske journalist er det dog ikke alle, der ser skævt til den serbiske tennisstjerne, der har vundet de seneste tre udgaver af Australian Open.

Han mener, at fløjene er delt i to.

»Der er dem, som fuldstændig holder fast i, at Djokovic ikke skal ind i landet, så længe han ikke er vaccineret. De mener, det er unfair over for dem, der har siddet fanget rundtomkring i verden og ikke har kunnet komme hjem, og at der ikke skal gøres forskel på folk.«

»Og så er der dem, der synes, at sagen er ved at udvikle sig en lille smule pinligt for den australske regering. Der er blandt andet flere tidligere store sportslegender, der har været ude at sige, at hvis regeringen ikke lader Djokovic spille, så er det noget, der kommer til at gå ud over Australiens image som et stort sportsland, som folk har lyst til at komme til.«

Den endelige afgørelse omkring Novak Djokovic ventes at finde sted tidligst tirsdag.

Australian Open sættes i gang 17. januar.