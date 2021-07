FC København har en meget klar opfordring til klubbens fans inden søndagens Superligakamp mod Silkeborg i Parken.

Hovedstadsklubben beder nemlig klubbens fans om at fejre målene på en anden måde, end danskerne gjorde, da Danmark scorede ved EM.

»Vi elsker, når FC København scorer mål. Vi elsker en kold Carlsberg. Men vi er meget lidt begejstrede, når en scoring af FCK udløser kast med øl,« skriver klubben på sin hjemmeside og fortsætter:

»Vi er med på, at man kan blive revet med, og at man måske har set andre gøre det på tv, men det er simpelthen bare en dårlig idé.«

Disse scener gider FC København ikke at se på længere. Foto: Ida Marie Odgaard

Øl gennem luften var en fast del under sommerens slutrunde, når Danmark scorede. Og målene blev fejret med flyvende væske både i Parken og til storskærmsarrangementer rundt omkring i landet.

Men FC København har en helt særlig årsag til, at fansene skal droppe den dårlige vane.

»Men især fordi det øl, du smider, har det med at komme ned igen og ramme andre, der med god grund ikke synes, at det er fedt at få smidt en øl i nakken. Det er meget mindre behageligt end at drikke den.«

Løverne foreslår i stedet for, at fansene fejrer målene på andre måder. Eksempelvis ved at hoppe, brøle og danse. Eller ved at gå amok.

Jess Thorups mandskab åbnede den nye sæson i Superligaen med et skuffende 2-2-resultat mod AaB i Parken sidste søndag.

Du kan følge FC København mod Silkeborg søndag eftermiddag her på B.T. Opgøret fløjtes i gang klokken 16.00.