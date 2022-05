AGF holder pressemøde efter meddelelsen om, at cheftræner David Nielsen stopper i klubben efter denne sæson.

David Nielsens stop i AGF kommer efter en lang periode med dårlige resultater – seneste sejr var i februar, og klubben har med nød og næppe undgået nedrykning.

»AGF har brug for en ny cheftræner, der kan komme ind med den samme ild, som jeg i sin tid kom med,« siger David Nielsen ifølge AGF's hjemmeside.

Den 45-årige træner kom til den aarhusianske traditionsklub i oktober 2017. Med sig havde han ambitioner om at forløse det store potentiale, en klub fra landets næststørste by naturligt besidder.

I perioder er det lykkedes at få den sovende kæmpe vækket. I 2020 blev det eksempelvis til bronzemedaljer i Superligaen.

Men der har også været nedture. I denne sæson havde klubben sikret sig en billet til kvalifikationen i den nye europæiske turnering, Conference League, men det endte som lidt af en farce.

AGF tabte over to kampe til den upåagtede nordirske klub Larne FC og røg ud med et brag. Siden har AGF bøvlet med at komme ovenpå.

Når lørdagens sidste opgør i Superligaen er spillet, har David Nielsen stået i spidsen for AGF i 184 kampe.

