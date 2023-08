Det virker som et spørgsmål om tid, før FC Nordsjælland-stjernen Ernest Nuamah er færdig i den danske Superliga.

Hans præstationer over det seneste år har gjort ham til det allerhotteste transferemne i ligaen, og den 19-årige ghaneser indrømmer, at han ER klar til at forlade Danmark og træde ud i den store fodboldverden.

Men går man og tror, at salget er lige oppe over, ja, så må man tro om igen.

For FC Nordsjælland vil kæmpe for at holde på guldfuglen i jagten på europæisk kvalifikation og derfor står hans navn da også på bookinglisten, når FCN i de kommende dage flyver til Bukarest i Rumænien for at spille Conference League-kvalifikation mod FCSB.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Om han ryger allerede i næste uge? Nej, jeg så da på listen, at vi har booket flybilletter til ham til Rumænien, så jeg regner med, at han er med dernede,« siger FC Nordsjælland-træner Johannes Hoff Thorup med et smil.

Et smil, der viser, at han godt ved, at tiden med Nuamah på holdkortet lakker mod enden.

Den ghanesiske offensivprofil imponerede nemlig igen søndag i 3-1-sejren over Brøndby og var på ny afgørende i FCN's forrygende start på sæsonen, der indtil videre har kastet ni point af sig.

Men indtil videre kan Hoff Thorup nyde Nuamahs kvaliteter lidt endnu, for det er planen, at han skal hjælpe FCN til succes i Europa og i Superligaen langt hen i august.

»Det er et vigtigt element, at han er med så længe som muligt. Vi vil have den nuværende trup så længe som muligt, men skulle der ske noget før, så gør der det,« siger Thorup, der slår fast, at Nuamah kommer til at spille, selv om det, der meget vel kan blive et rekordsalg fra Superligaen, er i sigte.

Manden, der kan trykke på knappen og sælge Nuamah, det er sportsdirektør Jan Laursen.

Forhandler I lige nu om et salg af Nuamah?

»Det vil jeg ikke … Det kan jeg ikke sige. Men jeg forventer, at vi stiller med nogenlunde samme hold på torsdag. Men jeg kan eller må ikke gå ind i det (om FCN forhandler om et Nuamah-salg, red.),« svarer Jan Laursen til B.T.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han vil ikke kommentere på, om Nuamah kan blive et rekordsalg ud af Superligaen - for der er flere ting at overveje for FC Nordsjælland som sælgende klub.

»Det skal være det rigtige sted, vi sælger til, og der kan også være noget at hente i videresalg i forhold til købssum. Så det er ikke en ren pengeting med ham, ellers kunne vi bare lave en auktion. Det skal være det rette for ham og os,« siger Jan Laursen, der mandag har hentet Lyngby-profilen Lucas Hey, som efter alt at dømme skal erstatte Adamo Nagalo i forsvaret, når han bliver solgt.

Dén transfer - og tilgange som Marcus Ingvartsen og Jeppe Tverskov, der er gået direkte i startopstillingen, og har været stærkt medvirkende til FCN's fulde pointhøst efter tre kampe - gør Laursen stolt.

»Vi har prøvet at gøre alt for at have så stærkt et hold som muligt til de her kampe i Europa og også i Superligaen, hvor vi ved, hvor meget en god start betyder.«

»Både for arbejdsroen men også for at være med fremme i Superligaen, hvor man hele tiden kæmper mod en eller anden streg. Det har vi lært, at vi skal være meget respektfulde omkring.«

»Derfor synes jeg, vi kan være stolte over, hvad vi kan vise lige nu, og derfor kigger vi også på at være proaktive og hente, før vi har solgt nogle,« siger Jan Laursen.

Nuamah er noteret for 20 kasser i 46 kampe for FC Nordsjælland, siden han kom op fra klubbens ghanesiske Right To Dream-akademi i januar 2022.