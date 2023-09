Dater du? Så har du garanteret hørt om ghosting. Altså at en date uden varsel forsvinder og aldrig lader høre fra sig igen. Men har du hørt om ghostings onde søster zombieing?

Det begynder på samme måde, hvor en ellers lovende date forsvinder som tynd luft, men ikke er høflig nok til at blive væk. Derimod opstår han/hun, efter uger eller måneder uden livstegn, som en zombie fra de døde.

Uden den mindste forklaring eller undskyldning, lyder det måske: ‘Savner dig. Skal vi ses?’

Svarer du ja, tager I formentlig endnu en tur i karrusellen. Måske bliver du (igen) begejstret. Måske begynder du (igen) at drømme. Lige indtil din date – igen – forsvinder og bliver tavs som graven.

En zombie i datingverden forsvinder i uge eller månedsvis uden et eneste ord, for så at dukke op igen, og fortsætter, hvor han/hun slap. Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix Vis mere En zombie i datingverden forsvinder i uge eller månedsvis uden et eneste ord, for så at dukke op igen, og fortsætter, hvor han/hun slap. Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix

At blive udsat for zombieing er værre end at blive ghostet, advarer klinisk sexolog og parterapeut, Maj Wismann.

»Det er super forvirrende og på sigt mere nedbrydende, fordi din date svinger mellem at være mega meget på, for så slet ikke at eksistere.«

Konsekvensen er, at du hele tiden bliver efterladt i en 'ulidelig venteposition'.

»Du bliver mega glad, hver gang der bliver skrevet, men bliver hver gang forladt igen. Vælger du ikke bevidst adfærden fra, kan du date i mange år uden at finde et fast parforhold,« siger parterapeuten og minder om, at det at blive ignoreret er en form for psykisk vold.

Hvis begge parter er enige om, at det er okay, at skrive til fire fem dates på vej hjem fra byen og se om nogen bider på. Eller hvis man har accepteret at stå på listen over de otte, en anden kan skrive til, når han/hun mangler en sutteklud. Så er der ikke tale om zombieing, fastslår sexologen.

Zombieing kræver, at den ene er mere investeret og interesseret i forholdet end den anden, og er et fænomen, Maj Wismann oftere og oftere hører sine klienter tale om.

Efter hendes erfaring er, at der er tre typiske grunde til, at folk, der egentlig har fravalgt en date, vender tilbage og dermed bliver zombier:

1: De har fået en afvisning af en anden date og har brug for bekræftelse.

2: De keder sig.

3: De er rastløse og ved ikke, hvad de skal fylde deres tid med.

Klinisk Sexolog og parterapeut Maj Wismann møder flere i sin klinik, der beklager, at de har mødt en zombie. Foto: Privatfoto Vis mere Klinisk Sexolog og parterapeut Maj Wismann møder flere i sin klinik, der beklager, at de har mødt en zombie. Foto: Privatfoto

Fælles for alle tre er, at de udelukkende handler om zombierne selv – aldrig om deres date.

»Som date bliver du udelukkende brugt til at følelsesregulere med. Men du er ikke en oplader, som en anden kan lade sine sårede følelser op i, og du er ikke en følelsesmæssig karklud, der skal bruges til at tørre op efter andre.«

Derfor skal du tænke dig godt om, før du siger ja til en date, der er genopstået fra de døde. Men det er nødvendigt at blive bevidst om det gentagne mønster for at kunne undgå det.

Mange, der bliver udsat for både ghosting og zombieing, har en tendens til at vende frustrationen indad:

»Typisk forstår man ikke, hvad der er sket og forsøger at rationalisere den andens adfærd – eller undskylde den.«

Drop det.

»Det er aldrig din skyld. Den anden var bare ikke følelsesmæssig moden til at melde klart ud og kommunikerer ærligt.«

»Vægelsind er okay i en datingproces, men meld klart ud, hvis du er i gang med at bakke ud. Det kan være ubehageligt at afvise og måske såre den anden, men sæt aldrig et andet menneske på 'pause'. En god relation, uanset om den skal være livslang eller kun vare en nat, handler om følelsesmæssig ærlighed modenhed og klar kommunikation.«

Maj Wismann minder om, at der bag datingprofilerne altid er ‘rigtige mennesker med rigtige følelser’. Derfor skal man opføre sig ordentligt, når man dater.

»Det er helt o.k., at man synes en date er god nok til at hygge sig med, men ikke et match på den lange bane – så længe det er sagt højt. Klar kommunikation forvirrer ingen. Men uklar kommunikation er ukærlig og holder døre åbne, der for længst burde være lukket – og låst.«