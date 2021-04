Tusindvis af små og store danske virksomheder kan se frem til en ekstraregning, de formentlig hverken havde håbet på eller ønsket.

Specielt for de små virksomheder kan det betyde livet.

Det skriver DR.

Der er tale om, at Erhvervsstyrelsen skal i gang med at kontrollere, om udbetalingen af de omkring 30 milliarder kroner i hjælpepakker, som selvstændige og virksomheder har modtaget under coronakrisen, er sket efter reglerne.

I den forbindelse har man udtrukket 5.000 selvstændige, som skal have deres regnskab godkendt af en revisor, mens 8.000 virksomheder, der har modtaget lønkompensation, skal have deres regnskab gået igennem.

Specielt for små virksomheder og selvstændige kan det blive et hårdt slag.

Regningen kan ifølge DR nemlig komme til at ligge et sted mellem 12.000 og 20.000 kroner.

Og for nogle selvstændige og små virksomheder kan den regning komme til at overstige den kompensation, de har modtaget fra staten.

Det kan ende med at blive brutalt. Det fortæller Birgitte Feldborg, formand for Danske Soloselvstændige, til mediet.

»Regningen kan være afgørende for, om virksomhederne vælger at sige, at de nu vil de lukke og slukke for denne her gang,« siger hun.

De tilfældigt udvalgte virksomheder kan ikke få hjælp til revisorregningen.

Og det mener Birgitte Feldborg er lig med en urimelig omkostning for mange små virksomheder.

Det er der enighed i fra mindst et parti i Folketinget. Det fortæller Mona Juul fra De Konservative.

Hun ønsker nu at inddrage Erhvervsministeriet i sagen.