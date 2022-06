Lyt til artiklen

Minkkommissionens rapport retter en skarp kritik af Statsministeriet og flere topembedsmænd.

Men spørger man minkavler Jørgen Vestergaard, betyder det ikke det store.

Han har nemlig ingen tiltro til, at der kommer store omvæltninger i kølvandet på de tunge ord.

»Der kommer til at rulle nogle hoveder, men det får ingen betydning for magtens top,« siger han.

Jørgen Vestergaard er klar til at kæmpe for, at hans familie får den økonomiske kompensation, han mener, de har ret til. Indtil videre har de ikke set en krone i nedlukningserstatning. Vis mere Jørgen Vestergaard er klar til at kæmpe for, at hans familie får den økonomiske kompensation, han mener, de har ret til. Indtil videre har de ikke set en krone i nedlukningserstatning.

Og der er da generelt ikke meget optimisme at spore hos hverken ham eller hans familie, når snakken falder på politikere og den politiske håndtering af minkskandalen.

»Det hele ender nok bare med, at Mette Frederiksen får et rap over nallerne, og så er det nok for dem i København,« siger Jørgens søn Bjørn Westergaard.

»Men det er altså ikke nok for os herovre i Jylland, som stadig står med alle konsekvenserne af den her ulovlighed, som det jo er,« fortsætter han.

Familien er halvandet år efter nedlukningen stadig dybt berørte. Både af at have mistet deres forretning, men også af hele forløbet.

Vestergaard-familiens minkfarm ligger øde hen. »Det er hårdt at se på,« siger Jørgen berørt. Vis mere Vestergaard-familiens minkfarm ligger øde hen. »Det er hårdt at se på,« siger Jørgen berørt.

»Det hele har været og er stadig så absurd. At man kan sidde på magten i Danmark og slippe afsted med at bryde Grundloven, det kan jeg ikke forstå.«

»Jeg var seriøst ved at flytte hele min familie til Australien efter det her, fordi jeg slet ikke kan acceptere, at det er sådan her, vores land fungerer,« siger Bjørn Westergaard.

Han savner, at statsministeren tager ansvar.

»Havde hun nu sagt, at hun godt vidste, hun havde gjort noget ulovligt, og at det var hun ked af, og undskyldte oprigtigt for det, så ville jeg stadig ikke bryde mig om hende, men jeg ville måske kunne lægge noget af det her bag mig.«

Men undskyldningen udebliver. Og Jørgen Vestergaard er bekymret for, hvilke konsekvenser skandalen kan få – ikke bare for ham og de andre minkavlere, men for hele retsstaten.

»Når man er politiker, så har man et særligt ansvar for at opretholde lov og orden, men det er ikke det, der sker. De har så travlt med at vaske hænder, og så bliver det svært at se, hvordan de skal få os andre til at følge reglerne i fremtiden,« siger Jørgen Vestergaard.