Mæslinger breder sig lige nu i Europa og resten af verden. Danmark undgår heller ikke smitten, og i år har Sundhedsstyrelsen allerede registreret fem tilfælde af børnesygdommen.

Derfor forventer de også, at der kommer flere tilfælde eller et mindre udbrud.

Der findes ingen behandling for mæslinger, hvilket får Sundhedsstyrelsen til at sende en klar appel til danskerne.

»Hvis du ikke er blevet vaccineret, og aldrig har haft mæslinger, så anbefaler vi, at du booker tid til gratis vaccination hos din egen læge eller på en vaccinationsklinik,« siger Kirstine Moll Harboe, konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Mæslingevaccinen indgår som en del af børnevaccinationsprogrammet, men sygdommen, der bliver kaldt en børnesygdom, kan også være alvorlig for voksne.

»Som voksen skal du vaccineres en enkelt gang, og så er du beskyttet både mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, som også kan være alvorlige sygdomme at få for en voksen,« lyder det fra Kirstine Moll Harboe.

Det har siden 2018 været gratis for voksne at blive vaccineret mod mæslinger. Vaccinationen giver livslang beskyttelse mod sygdommen.

Sundhedsstyrelsen pointerer, at risikoen for at blive smittet med sygdommen i Danmark er lav, fordi så mange bliver vaccineret. I 2022 modtog 94 procent af alle børn på 15 måneder vaccinen.

Til gengæld er sandsynligheden for at blive smittet i udlandet noget højere.

»Derfor er det særligt vigtigt at tjekke, om alle i familien har fået deres vaccinationer, hvis man skal ud at rejse,« siger Kirstine Moll Harboe.