82 hjemmesider, der udbyder ulovligt spil, skal blokeres i Danmark.

Det har retten på Frederiksberg givet Spillemyndigheden medhold i, oplyser Spillemyndigheden i en pressemeddelelse tirsdag.

Det er ottende gang, at Spillemyndigheden går rettens vej for at få lukket ned for dansk adgang til ulovlige spillehjemmesider – men man har aldrig fået blokeret så mange på én gang.

I 2021 fik Spillemyndigheden til sammenligning medhold i 55 sager.

Og i alt er man nu oppe på at have fået blokeret 227 ulovlige spillehjemmesider.

»Spillemyndigheden er sat i verden for at sikre rammerne for et fair spilmarked. En af vores allervigtigste opgaver i den sammenhæng er at beskytte spillerne mod ulovligt spil, og sikre at de ikke bliver eksponerede for spiludbydere, der ikke har en tilladelse i Danmark,« siger direktør i Spillemyndigheden, Anders Dorph i en meddelelse.

»Det er samtidig meget vigtigt, at vi sikrer, at de udbydere, der har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, kan drive deres virksomhed under ordnede forhold, og derfor er vores arbejde med at blokere ulovlige hjemmesider meget vigtigt,« fastslår Anders Dorph.

Når en sag skal afgøres i byretten, så skyldes det, at udbyderen ikke har reageret på påbud fra Spillemyndigheden.

Nu vil Spillemyndigheden med rettens dom i hånden bede danske internetudbydere om at få hjemmesiden blokeret, og det skal være effektueret senest 6. oktober.

Man oplyser desuden, at halvdelen af de blokerede sider udbyder onlinekasino, mens resten fordeler sig på væddemål, lotteri og skinbetting.

Alle spiludbydere med en dansk tilladelse skal have Spillemyndighedens tilladelsesmærke placeret synligt på deres hjemmeside samt al markedsføringsmateriale, så brugere kan se og kontrollere, at udbyderen har tilladelse til at udbyde spil i Danmark.