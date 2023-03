Lyt til artiklen

Københavnske skraldemænd strejker for fjerde dag i streg.

Det betyder, at skraldespande i baggårde og containerrum så småt er begyndt at blive overfyldt, og der er ingen udsigt til, at de bliver tømt. Det kan i værste tilfælde ende i et decideret skraldekaos, hvor skrald flyder overalt, som kan ende med at lokke skadedyr til og skabe en forfærdelig lugt.

Det ville langtfra være første gang.

Utilfredsheden blandt skraldemænd er ikke ny. Danmark har ad flere omgange været ramt af strejke i skraldesektoren.

Tilbage i 2007 var den gal i Aarhus, Aalborg, København, Randers og Sønderborg. Her nedlagde hundredvis af skraldemænd arbejdet.

»Det kan godt være, at der ikke bliver hentet så meget skrald i Aarhus i morgen. Så har jeg ikke sagt for meget,« sagde Jan Hammer, talsmand for skraldemændene i Aarhus, dengang til Ritzau.

Skraldestrejken kunne tydeligt ses på gaden i Aarhus. Foto: Henning Bagger

Og det kom til at stå slemt til. Store mængder af affald flød på gaderne, da containerne var overfyldte.

Skraldemændene var blandt andet utilfredse med, at de skal køre med skraldespande på brosten og tømme skraldespande, som var overfyldte.

Kun to år efter var der endnu en strejke i København. For her endte 50 renovationsarbejdere i seks storkøbenhavnske kommuner med at nedlægge arbejdet.

Der skete som en protest mod suspenderingen af en tillidsrepræsentant, skrev fagforbundet 3F dengang ifølge Ritzau.

SKRALDEKONFLIKT I AARHUS: I det indre Aarhus hober skraldet sig op tirsdag formiddag 20. februar 2007. Foto: Henning Bagger

Fire måneder efter var den gal igen. Denne gang var det i Glostrup Kommune.

Omkring 80.000 borgere fik ikke hentet deres skrald i mange dage. Medarbejderne på Vestforbrændingen i Glostrup havde nemlig nedlagt arbejdet efter længere tids uoverensstemmelser.

Ifølge Vagn Jensen handlede konflikten dog ikke kun om den ikke-eksisterende dialog, men også om at ledelsen ville ændre på tidligere indgåede aftaler.

I 2015 stod København endnu en gang for skud, da omkring 350 skraldemænd var utilfredse med Københavns Kommune. Det skyldtes, at kommunen havde sendt affaldsafhentningen i udbud.

Sagen ville ende med, at fire skraldemænd ville miste jobbet, da City Renovation kunne klare opgaven med 52 ansatte i stedet for de nuværende 56.

Strejken endte med ugegammelt skrald rundt om i gaderne, som skabte en lugt af fordærv.

Lige nu er det ikke kun i Danmark, at der er konflikt omkring skraldemændene. For i den franske hovedstad flyder det med skrald overalt.

»Det er beskidt, det tiltrækker rotter og kakerlakker,« beskriver en borger situationen i den franske hovedstad lige nu i et lokalt radioprogram ifølge BBC.

Strejken skyldes modstand mod en reform, som vil sætte pensionsalderen op. Foto: Mohammed Badra/EPA/Ritzau Scanpix

En kommentator på radiokanalen Europe 1 går så vidt som at kalde det en 'buffet, hvor man kan spise alt, hvad man vil', for Paris' omkring seks millioner rotter.

Billeder fra Paris viser da også, at byens gader flyder med skrald. Og det er der en årsag til.

Paris' skraldemænd har nemlig strejket i en uge, fordi de – som mange andre offentligt ansatte i Frankrig – er rasende over Emmanuel Macron-regeringens forslag om at hæve pensionsalderen fra 62 til 64 år.

Konsekvensen er, at skraldet hober sig op i Paris.

Den nuværende strejke i Danmark skyldes en strid mellem skraldemændene og Amager Ressource Center.

Sagens kerne er tilrettelæggelsen af arbejdet, og om skraldemændene skal over på en anden aftale, hvor de arbejder på et mere fast timetal. De er de utilfredse med og tager nu ikke skrald med.

B.T. har tidligere snakket med Michael Johansen, der fungerer som talsmand for skraldemændene ved City Container. Han mener, at skraldemændene har ret til at strejke, og at udsigten til to ekstra arbejdstimer vil betyde, at flere familieliv bliver ødelagt.

Arbejdsretten havde onsdag pålagt strejkende skraldemænd i København at vende tilbage på arbejde torsdag. Men det skete ikke.

Torsdag skulle de til et nyt møde i Arbejdsretten, hvor de formentlig bliver pålagt en bod – en form for bøde for hver time, de nedlægger arbejdet.

Hvordan den danske strejke ender, er endnu uvist, men det ser ikke ud til, at skraldemændene giver sig lige foreløbig.