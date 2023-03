Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Overfyldte skraldecontainere, der ikke bliver tømt. Det er, hvad flere københavnere lige nu har i udsigt.

Mandag morgen nedlagde 550 skraldemænd arbejdet i København, Tårnby, Dragør og på Frederiksberg. Og ingen ved, hvornår de genoptager arbejdet.

Det fortæller Michael Johansen, der er skraldemand hos City Container, ét af de fire skraldefirmaer, der strejker.

Ifølge Michael Johansen, der også fungerer som talsmand for skraldemændene ved City Container, drejer konflikten sig om arbejdstid.

Fra 1. maj kommer de private skraldefirmaer nemlig under et stort kommunalt selskab ejet af Københavns Kommune. Og det betyder, at skraldemændene, der lige nu disponerer deres egen tid og arbejder cirka fem timer dagligt, fremover skal arbejde syv:

»Lige nu fungerer det sådan, at det første hold kører ud om morgenen klokken 6, kører hjem ved 11-tiden, læsser af, tanker, og så får det næste hold bilen. Det andet hold kan så nå hjem til deres familier omkring 16-16.30,« siger Michael Johansen.

De fremtidige to ekstra arbejdstimer vil betyde, at det første hold får fri klokken 13, mens det andet får fri klokken 20.

»De her mennesker, der nu skal køre til klokken 20 om aftenen, det fungerer jo ikke i forhold til at have et familieliv,« siger Michael Johansen.

Er det største problem selve tidspunktet om aftenen – eller er det, at I nu skal arbejde flere timer?

»Det er jo en blanding af de to ting. Det handler om, vi alle sammen skal kunne have et fornuftigt liv ved siden af. Vi er bange for at miste skraldemænd på den bekostning.«

En almindelig arbejdstager i Danmark går på arbejde cirka otte timer hver dag. Er det ikke fair, at I også gør det?

»Du går på arbejde i otte timer, men du sidder på kontor. Vi andre knokler med at tømme skrald, bære op og ned, det er en helt anden fysisk belastning.«

Det er jo den samme arbejdsopgave, I skal udføre. Gør det en forskel i forhold til fysisk belastning, om den udføres over fem eller syv timer?

»Det gør det. Men som vi kører nu, tager vi for eksempel H.C. Andersens Boulevard først, fordi den er mest trafikeret. Men fremover kommer vi jo til i langt større grad at holde og spærre trafikken i hele København.«

»Så har vi taget de mest belastede veje først og så kørt ud på villaveje efter.«

Kan I ikke stadig gøre det på den måde?

»Jo, men vi skal jo bruge længere tid derude nu og derfor holde i vejen længere tid.«

Handler det også om, at det er irriterende, at der nu er nogen, der kommer til at holde øje med, hvor mange timer I er på arbejde?

»Nej, overhovedet ikke.«

Men er det rigtigt forstået, at I før selv kunne bestemme, hvor mange eller få timer I brugte, så længe I udførte opgaven?

»Ja, før kan man sige, vi havde frihed under ansvar. Vi sørgede for at tømme vores affald, og når vi var færdige, kørte vi hjem. Det var den måde, det var bygget op på.«

De arbejdsopgaver, I før kunne udføre på fem timer, skal I nu bruge syv timer på, hvad skal de to timer ekstra bruges på?

»Det er jo et godt spørgsmål. Hvis vi skal være ude i syv-otte timer, vil vi nok bruge noget af tiden på at køre hjem og holde frokost.«

Så det bliver en to timer lang frokostpause?

»Ja, eller halvanden time måske.«

Hvad tror du, kommunen siger til det?

»Der er jo ikke rigtig andre måder, end vi kører hjem. De kan ikke forvente, vi sidder ude i bilen og spiser, hvor der er pesticider.«

I et opslag på Facebook skriver en skraldemand fra dit firma, at I allerede oplever trusler og tilråb, og nu sandsynligvis kommer til at opleve mere af den slags. Hvad er det for trusler og tilråb?

»Vi får trusler om, at vi skal flytte os, ellers ‘får vi bank’. Over de sidste par år har vi haft over 400 indberetninger på trusler. Der kommer jo nok flere nu.«

Hvad siger folk?

»Det handler meget om, hvad fanden vi bilder os ind at holde og spærre vejen midt på dagen.«