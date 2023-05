Ree Park efterlyser fire papegøjer, som har været på udflugt siden fredag aften.

De fire blå-gule araer, der til dagligt bor i Ree Park Safari ved Ebeltoft, er ikke kommet hjem til fodring, som de plejer.

Det har fået safariparken til at bede offentligheden om hjælp med at få de farverige fugle hjem.

»Hjælp os med at finde ud af, hvor araerne er,« skriver safariparken i et opslag på Facebook.

Til TV 2 Østjylland fortæller direktør for Ree Park Safari, Jesper Stagegaard, at man stadig er optimistisk omkring at finde fuglene.

»Vi er ikke nervøse endnu. Vi har tidligere haft en unge fra et andet kuld, vi måtte hente hjem efter et stormvejr,« siger han.

Ifølge Ree Park er de fire, fritflyvende papegøjer sandsynligvis blevet skræmt af en rovfugl og er fløjet længere væk, end de plejer.

Det drejer sig om et forældrepar med deres unger fra sidste år.

TV 2 Østjylland oplyser, at fuglene lørdag er blevet spottet omkring Hjortshøj og Skødstrup.

Hvis du ser de fire fritflyvende papegøjer – måske i retning mod Amerika – så skal du skrive til Ree Park i deres kommentarspor på Facebook.