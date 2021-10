To millioner kroner og flere nye tiltag skal nedbringe ventetiden hos et presset Patientkontor i Region Midtjylland.

Patienter har de seneste måneder ventet for længe på at komme i kontakt med Patientkontoret. Men det vil regionen nu rette op på.

Patientkontoret har blandt andet til opgave at visitere patienter videre til de udrednings- og behandlingstilbud, der har kortest ventetid i det offentlige og private sundhedsvæsen.

Ifølge Anders Kühnau, der er regionsrådsformand, skyldes den lange ventid hos Patientkontoret, at sundhedsvæsenet generelt er presset oven på corona og en sygeplejerskestrejke.

Patientkontoret har selv været ramt af strejken i de sidste uger af konflikten, og derudover har hospitalerne sendt ekstraordinært mange borgere videre til patientkontoret på grund af corona og strejke.

»Presset på Patientkontoret er så voldsomt nu, at vi bliver nødt til at tilføre ekstra personale,« siger regionrådsformand Anders Kühnau til B.T. Aarhus.

Patientkontoret har de seneste fem år oplevet en stigning i henvendelser på 300 procent.

Lige nu betyder presset, at Patientkontoret ikke kan opfylde de servicemål, der ellers er sat omkring ventetiden på både telefon- og skriftlige henvendelser fra patienter.

Patienterne venter i dag omkring fire uger på svar på skriftlige henvendelser, står der i et notat fra regionen.

På grund af presset har regionsrådet 27. oktober bevilget to mio. kroner ekstra og iværksat nye tiltag, der skal nedbringe ventetiden.

»Vi skulle gerne kunne se, at ventetiderne til at få hjælp fra kontoret vil flade ud over tid. Det betyder, at patienter hurtigere vil kunne blive omvisiteret til et andet hospital eller et privat hospital,« forklarer Anders Kühnau.

Derudover arbejder regionen på flere initiativer, der skal lette presset på Patientkontoret.

Blandt andet vil patienter fremover selv kunne udfylde onlineformularer med informationer om deres tilstand, der vil gøre det lettere for Patientkontoret at rådgive og omvisitere.

Samtidig vil man i stigende grad også henvise patienter til privathospitaler direkte fra de kliniske afdelinger på hospitalerne.

Anders Kühnau forklarer, at man forventer, at de to millioner kroner og de nye tiltag vil nedbringe ventetiden.

Hvis ikke, er han klar til at tilføre ekstra midler, fortæller han til B.T. Aarhus.