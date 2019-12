I august søgte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) en ny pressechef til sit ministerium, hvilket kom til at koste 259.993,75 kroner.

Pengene er gået til jobopslag og konsulenter, hvor rekrutteringsbureauet Zeuthen Storm blev bedt om at hjælpe med at finde den nye pressechef.

Omkostningerne til rekrutteringsbureauet løber alene op i 228.750 kroner, og Pernille Rosenkrantz-Theil erkender nu, at de penge ikke skulle være brugt.

Det fortæller hun til DR, der har fundet frem til beløbet via en aktindsigt.

Pernille Rosenkrantz-Theil fortæller, at pengene til rekrutteringsbureauet blev brugt, fordi det var den ansættelsesprocedure, der blev anvendt, da hun overtog ministeriet.

Hun fortæller til DR, at hun nu har lavet om i ansættelsesproceduren, så der ikke længere skal bruges konsulenter i ansættelsesproceduren.

Dermed trænger spørgsmålet: 'så pengene skulle ikke være blevet brugt i første omgang?' sig på.

Her lyder svaret fra Pernille Rosenkrantz-Theil til DR:

»Ja, sådan kan man jo godt sige det. Hvis jeg havde været en gammel, garvet minister, lige da jeg blev udnævnt som minister, så ville jeg givet have stoppet det her. Men eftersom jeg tiltrådte som minister, og det her var det, der var den gængse ansættelsesprocedure, så vurderede jeg ikke, at jeg selv havde en sikker nok hånd til at træffe en beslutning om, at ansættelser skulle foregå på en anden måde.«

Udfaldet af den dyre jobjagt blev, at stillingen som pressechef bestrides af Thomas Bro Sæhl, og netop den ansættelse klinger hult i ørene på den politiske ordfører for Venstre, Sophie Løhde.

Ud over, at ansættelsen har været dyr, og at Socialdemokratiet i foråret gik til valg på at spare tre milliarder kroner på konsulenter, så har Thomas Bro Sæhl i kraft af tidligere ansættelser som spindoktor og rådgiver for Astrid Krag og Villy Søvndal været del af den rådgiverkreds, hvor Mette Frederiksens nuværende stabschef også sad.

Det får Sophie Løhde til at kalde ansættelsen for at lugte af »kammerateri«, hvilket Pernille Rosenkrantz-Theil afviser.