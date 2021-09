Inden for de seneste uger er der flere, der har bidt mærke i, at der er falske 1000-kronesedler i omløb.

Det gælder blandt andet dagligvarebutikker i Horsens, Kolding, Vejle og Fredericia.

Her har der nemlig været flere episoder, hvor der er blevet betalt med falske penge.

Episoderne er forgået ved, at en eller to personer har købt varer for et relativt småt beløb, hvorefter de så har betalt med en falsk 1000-kroneseddel.

Anmeldelserne om de falske pengesedler har derfor fået Sydøstjyllands Politi til at udsende en advarsel om, at man skal holde ekstra godt øje med, om sedlerne, som man modtager og har, nu også er ægte.

Politiet har samtidigt givet et par med råd på vejen, hvis man tænker, at man har fået en falsk pengeseddel mellem hænderne:

»Kig for eksempel efter, om sedlerne har både vandmærke, vinduestråd og skjult tråd. Vandmærket og den skjulte tråd kan ses, når sedlen holdes op mod lyset, og mærk også efter, om papirtypen føles som en rigtig pengeseddel,« lyder det i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Politiet efterforsker i øjeblikket anmeldelserne og opfordrer til, at man kontakter dem på 114, hvis man har mistanke om en falsk pengeseddel eller har oplysninger, der kan føre til en opklaring.

Ifølge straffeloven er dommen for falskmøntneri 12 års fængsel, hvilket betyder, at det er en af straffelovens højeste.