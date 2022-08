Lyt til artiklen

Adskillige papirer med danskeres navne, cpr-numre og psykiatriske diagnoser har i flere dage ligget frit tilgængelige for hundredvis af mennesker.

»Det er helt vildt, at det kan ske. Det kan jeg slet ikke forstå.«

Sådan lyder reaktionen fra juridisk lektor i persondataret ved Syddansk Universitet Jøren Ullits, efter B.T. nu kan afdække, at psykiatriske patienters oplysninger er endt i skraldecontainere i en baggård på Gl. Kongevej på Vesterbro i København, hvor over 200 mennesker bor.

»Det er en uheldig situation, som vi er meget kede af er sket,« siger Hallur Thorsteinsson, der er centerchef ved Region Hovedstadens Psykiatri og har ansvar for Psykiatrisk Center Amager, der holder til på adressen på Gl. Kongevej.

B.T. har talt med en beboer fra gården, der fortæller, at papirerne har ligget i containerne i gården siden torsdag og hen over hele weekenden.

De blev først fjernet mandag morgen, efter en beboer kontaktede politiet og anmeldte det.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

På papirerne har man kunnet se fulde navne på patienter, der er tilknyttet det psykiatriske ambulatorie på Gl. Kongevej.

Ud over patienternes fulde navne har man kunnet se deres cpr-numre og psykiatriske diagnoser.

Hallur Thorsteinsson fra Region Hovedstadens Psykiatri siger, at han selv blev opmærksom på det i nat, da politiet kontaktede ham.

Han fortæller, at man har fundet frem til tre medarbejdere, der har haft ansvaret for patienternes papirer.

»Vi har været i dialog med de pågældende medarbejdere og indskærpet, at materialet skulle have været makuleret og ikke smidt i skraldespanden,« siger centerchefen og understreger, at den arbejdsgang ellers er meget tydelig.

Han har ikke nogen idé om, hvordan det kunne ske, siger han og fortæller, at en leder tidligt mandag morgen har kigget containerne igennem og fundet fire papirer med patientoplysninger.

»Vi er i gang med at kontakte de pågældende patienter. Vi er også i gang med at indrapportere det som et databrud til Datatilsynet,«siger han« siger Hallur Thorsteinsson.

Juridisk lektor i persondataret Jøren Ullits er chokeret over, at det kan ske.

»Det er et klart brud på databeskyttelsesreglerne – og det er særlig kritisk, fordi vi har at gøre med helbredsoplysninger, som er meget sårbart for de omtalte, og derfor er de oplysninger også underlagt en særlig høj beskyttelse i lovgivningen,« siger Jøren Ullits.

Ifølge lektoren kan der også være sket et brud på reglerne om tavshedspligt i sundhedsloven. Og det vil kunne straffes med bøde eller op til seks måneders fængsel, fortæller han.

»Almenheden har haft adgang til oplysningerne, når de ligger i en baggård, hvor der bor så mange mennesker, og det skal ikke kunne ske,« siger han,