Dit barns navn. En fødselsdato. Eller måske endda ordet password.

Vi er elendige, når vi skal vælge passwords. Vores it-sikkerhed lider under, at de er for nemme at gætte.

Derfor har en række store techselskaber fundet en ny løsning. Det skriver Finans.

»Passwords virker ikke. Længere er den ikke,« lyder det fra Christian Damsgaard Jensen, der er lektor på Danmarks Tekniske Universitet, hvor han er leder af cybersikkerhedsuddannelsen.

Vores valg af passwords er for usikkert, og derfor bliver de snart erstattet af nye løsninger - og vi kender det allerede lidt i Danmark.

I stedet for det klassiske password, som vi kender, skal vi vænne os til afløseren. En såkaldt kodenøgle, som vi ikke skal huske på samme måde.

Hos Apple udsendte de 12. september en ny udgave af iPhone-systemet, hvor der var kodenøgle indbygget.

I Danmark har vi allerede ét system, der fungerer med en kodenøgle. Nemlig NemID, der benytter sig af en kodenøgle.

Her skal man ikke skrive et kodeord, men i stedet finde en app frem på telefonen og godkende et login.

Så tjekker telefonen, gennem fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, at det er telefonens rette bruger.