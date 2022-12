Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har i mange år været i forfald. Men blot få uger før fristen udløb, har en forening nu skrabet penge sammen til at redde Marienlyst Slot.

De har kæmpet i ikke mindre end 11 år, og nu er det slut.

Foreningen Marienlyst Slots Venner ser nemlig ud til at have fundet de penge, der kan redde Marienlyst Slot.

Det skriver Helsingør Dagblad.

»Vi er helt overvældede. Og vi er glade. Meget, meget glade og helt benovede over, at nogen troede på os og på projektet. Og man må sige, at det var i 11. time,« siger Michael Brostrøm, formand for Marienlyst Slots Venner, til Helsingør Dagblad.

Det fredede slot har i årevis haft brug for en gennemgribende renovering, men politikerne i Helsingør Kommune, der ejer slottet, har ikke fundet pengene til det.

Derfor lod man for knap 11 år siden foreningen Marienlyst Slots Venner søge fondsmidler til formålet. Og det er nu lykkedes.

Redningsmændene er Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden, der har doneret henholdsvis ti og fem millioner til renoveringen.

Foreningens mandat til at søge fondsmidler ville ellers være udløbet til nytår.

Marienlyst Slot blev opført i 1588, hvor det tjente som Frederik 2.s lysthus. En senere konge, Frederik 7., skænkede i 1850 ejendommen til en komité, der indrettede et hospital til sårede soldater under Første Slesvigske Krig (1848-50).

Siden blev stedet overtaget af Helsingør Kommune, der solgte dele af grunden fra og indrettede slottet til kulturelle formål.