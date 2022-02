Natten til søndag blev syv sjældne krybdyr stjålet fra 50-årige Niels Grøns landejendom, der er placeret lidt uden for den jyske by Vildbjerg.

Krybdyr, som Niels Grøn lever og ånder for, men også væsener, der skulle have været brugt til drengedrømmen om at åbne en lille zoologisk have.

»Hver aften, inden jeg går i seng, tager jeg en runde ved mine dyr, men da jeg stod op søndag morgen, opdager jeg, at låsen er blevet brudt op (til laden, red.), og så mangler der syv dyr,« fortæller Niels Grøn, der er ejer af Reptilhuset, og fortsætter:

»Jeg tænkte bare 'fuck', og så blev jeg meget, meget ked af det,« fortæller han til B.T.

Og det var da heller ikke små dyr, som tyven – eller tyvene – slap af sted med. For væk var fire vestafrikanske dværgkrokodiller, en leopardskildpadde og to store alligatorsnappere på henholdsvis 27 og 33 kilo.

Dyr, der ikke bare er store og eksotiske, men også dyr, som kan være ganske farlige, hvis ikke de er i kyndige hænder.

»Det er ikke dyr, man bare lige sådan stjæler. Man skal være rimelig modig for at stikke fingrene ned til sådan nogle. De kan sagtens bide fingrene af én, hvis man ikke lige ved, hvordan de skal behandles,« fortæller Niels Grøn.

Alene af den grund formoder Niels Grøn også, at det lidt usædvanlige tyveri må have været en bestillingsopgave for andre krybdyrskendere. Dyrene er nemlig sjældne og har en samlet værdi på knap 70.000 danske kroner.

På billedet ses en af de vestafrikanske dværgkrokodiller, som er blevet stjålet fra landejendommen.

Men selvom dyrene er relativt kostbare, er det ikke kun de tabte penge, som Niels Grøn finder problematisk ved tyveriet. Mest af alt frygter han nemlig for dyrenes ve og vel, for især dværgkrodillerne kræver en særlig pleje.

»I de fleste pasningsvejledninger anbefales det, at krokodiller skal holdes i 22-27 grader. Men de små skal have det meget varmere og gerne 29-30 grader. Smider man dem i et akvarium, hvor det er for koldt, går de til, og så dør de efter max en uge. De kan simpelthen ikke tåle kulden,« fortæller han.

Niels Grøn har nu orienteret flere i krybdyrsmiljøet om hændelsen og har ligeledes anmeldt tyveriet til politiet.

Men på trods af det har han alligevel valgt, at han gerne vil holde sin dør åben frem til søndag, hvis nu tyveknægtene har fortrudt deres handling og vil aflevere dyrene tilbage.

»Jeg er i fuld gang med at sætte videoovervågning op på hele ejendommen, men hvis der er nogen derude, som har dem, og som gerne vil bringe dem tilbage, kan man gøre det helt frit indtil på søndag,« siger Niels Grøn og håber, at tyvene hører hans appel.

Han afslutter dog alligevel med ordene om, at hvis man får tilbudt skildpadder, krokodiller eller snappere, som kunne ligne hans, så må man gerne kontakte enten Reptilhuset eller politiet på telefon 114.