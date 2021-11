»Svinedansker«, »fisse« og »pikhoved«. Det er nogle af de ord, som de ansatte på specialinstitutionen Skodsborg bruger om de unge, der bor på stedet.

Det viser et mødereferat fra Socialtilsynet, som Altinget er kommet i besiddelse af.

Specialinstitutionen Skodsborg er et højt specialiseret botilbud for unge mellem 12 og 17 år, der har komplekse psykiske vanskeligheder og udfordringer med selvskade og misbrug.

I øjeblikket bor seks unge på stedet, der ejes og drives af Københavns Kommune.

På stedets hjemmeside fremgår det, at Skodsborg lægger vægt på, at den unge ser stedet som 'en tryg ramme for at træne livskompetencer', men nu viser mødereferater fra Socialtilsynet, udtalelser fra en række tidligere medarbejdere og flere videooptagelser, som de unge selv har optaget, og som Altinget har set, at dagligdagen langt fra er rosenrød.

De unge bliver nemlig udsat for 'nedværdigende og krænkende sprogbrug', ligesom medarbejdere på institutionen ifølge Socialtilsynet har udvist 'helt igennem nedværdigende og uetisk adfærd'. Blandt andet beskriver Altinget en episode, hvor en medarbejder har sat et knæ i brystet på en ung.

Over for Altinget har hverken ledelsen på bostedet eller Københavns Kommune ønsket at stille op til interview.

Men i et skriftligt svar til mediet anerkender centerchef hos Borgercenter Børn & Unge i Københavns Kommune, Louise Bangsgaard, kritikken og oplyser, at situationen er mere nuanceret end som så.

»Det er vigtigt at understrege, at tilbagemeldingerne fra de unge ikke tegner et billede af, at de mistrives på institutionen,« skriver hun blandt andet til Altinget.

Ledelsen på Specialinstitution Skodsborg og Københavns Kommune har nu iværksat en række tiltag for at forbedre situationen på stedet.