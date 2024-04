»Nu skal du ikke køre som Jonas Vingegaard, far. Der skal ikke ske dig noget.«

Sådan lød den sms-besked, som Brian Mikkelsens datter tirsdag morgen sendte.

For hun vidste, at hendes far var rystet. Virkelig rystet.

Kort forinden havde han på sin cykeltur ind mod arbejdet som direktør hos Dansk Erhverv modtaget et af de opkald, han aldrig vil glemme.

»Jeg cykler på vej ind mod arbejdet, da jeg bliver ringet op af en kollega, der siger: 'Det brænder'. Og der tænkte jeg – lad os sige det, som det er – at han tager pis på mig, for det er jo vores værste mareridt,« siger Brian Mikkelsen.

På det her tidspunkt befinder han sig tæt på Østerport Station, hvor han for en kort stund er steget af cyklen.

Og dér – midt imens morgentrafikken er tæt på sit højeste – modtager han en video fra kollegaen, der bekræfter det værste mareridt:

Ikoniske Børsen – hvor Dansk Erhverv altså hører hjemme – står i flammer.

Nu skulle man tro, at han sætter sig op på cyklen kører sin egen enkeltstart ind mod de altopslugende flammer.

Men cykelturen tager han faktisk roligt – særligt efter en lille opfordring fra hjemmefronten.

»Min datter har allerede læst om branden, så hun sender mig en sms, hvor hun skriver, at nu skal du ikke kører som Jonas Vingegaard. Hun ville ikke have, at der skulle ske mig noget,« fortæller Brian Mikkelsen.

Cirka 15 minutter efter ankommer direktøren til stedet, og resten af hans dag bliver foreviget af tv-kameraerne:

De er der, da Brian Mikkelsen nærmest grådkvalt lader sig interviewe på afstand af Børsen. De er der, da Brian Mikkelsen er med til at bære flere vigtige og ikoniske malerier ud fra den brændende bygning. Og så videre.

Og det er faktisk på det her tidspunkt, at det for alvor går op for den tidligere minister, hvor tragisk en hændelse, der er ved at udspille sig.

»Da jeg er inde i bygningen for at tage Krøyer-maleriet ned sammen med nogen politifolk, går vi igennem børssalen, og der kan vi se, at der er flammer nede for enden af det, vi kalder biblioteket,« siger Brian Mikkelsen og fortsætter:

»Og da vi står og hiver alle de her ting ned, der er der flammer derinde. Normalt ville man jo løbe ud, men vi skulle bare have de her ting ud, for hvis de gik tabt, så var der virkelig kulturskat, vi ville miste.«

Resten er historie.

Børsens dragespir styrtede mod jorden, og ligger stadig forkullet foran den ikoniske bygning.

Tirsdag aften arbejder Hovedstadens Beredskab fortsat på at få slukket den voldsomme brand, som klokken cirka 18.30 stadig er i gang.

