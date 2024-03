Når hackerne først har været inde én gang, er det svært at stoppe dem.

Det kan Microsoft skrive under på.

Techgiganten blev nemlig tidligere på året angrebet af hackergruppen Midnight Blizzard, og det har vist sig at være tæt på umuligt at dæmme op for efterfølgende angreb.

Microsoft oplyser nemlig ifølge Fox Business, at hackergruppen har brugt den data, som de fik i deres første angreb, til at gennemføre endnu flere angreb.

»De seneste uger har vi set eksempler på, at Midnight Blizzard har brugt information, der oprindeligt er stjålet fra vores email-systemer, til at få eller forsøge at få yderligere uautoriseret adgang,« lyder det fra techgiganten.

Microsoft skriver også, at det blandt andet drejer sig om adgang til virksomhedens såkaldte kildekodelagre og interne systemer.

Techgiganten oplyste ellers i januar, at man var ramt af et lille angreb fra den russiske hackergruppe.

Men nu viser det sig altså, at angrebet er mere omfattende.