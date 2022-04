Skal du på weekendtur, sommerferie eller bare en dagstur til populære Samsø, så gør du måske meget klogt i allerede nu at bestille billetten.

Priserne på billetten til færgerne Prinsesse Isabelle og Lilleøre, der sejler mellem Jylland og Samsø, står nemlig foran mulige prisstigninger.

Prisstigninger, der bliver en realitet, hvis kommunalbestyrelsen på Samsø tirsdag godkender den indstilling, som er kommet fra Økonomiudvalget.

Det sker som en konsekvens af stigende priser på gas og marine diesel, der medvirker til, at Samsø Rederi, som ejes af Aarhus Kommune, ikke kan holde forbruget inden for budgetrammen.

I alt ser Samsø Rederi ind i et budgetunderskud på brændstof på over 2,3 millioner kroner, hvis blandt andet priserne på færgeturen ikke sættes op.

Det fremgår af referatet fra økonomiudvalgets møde, der fandt sted tirsdag.

I indstillingen har Samsø Rederi givet bud en række bud på løsningsmodeller, hvor økonomiudvalget har valgt at indstille to af dem til kommunalbestyrelsen.

Det fremgår, at der gives tilladelse til Smart Sejlads, det vil sige at en overfart må sejles på 65 minutter, når situationen er til det.

I dag har rederiet en sejltid på 60 minutter og 15 minutter til at laste og losse Prinsesse Isabella, og sættes overfarten op til 65 minutter, kan der spares på brændstoffet, lyder det.

Samtidig indstilles der til, at der lægges et midlertidig brændstoftillæg på alle billettyper inklusive 5,0 procent, eksklusive gående på Lilleøre.

Begge tiltag, der altså skal diskuteres på kommunalbestyrelsesmødet, der finder sted tirsdag.

Dermed ser Samsø Rederi ud til at følge i Molslinjens fodspor.

I Marts oplyste de til B.T., at de ville hæve priserne på deres billetter.

Det er de billigste billetter til 199 kroner, der er blevet hævet til 249 kroner.

»Molslinjen har en dynamisk prisstruktur. Deri er et punkt, hvor de allerbilligste billetter starter. Det prispunkt justerer vi nu, så de billigste billetter bliver lidt dyrere,« sagde Jesper Maack, der er kommunikationschef ved Molslinjen, til B.T.

Molslinjen kommer ikke til at hæve priserne på de øvrige billetter, lød det.