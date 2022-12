Lyt til artiklen

Hvis det står til en række fynske kommuner, så skal hastighedsgrænsen på motorvejene sænkes.

Der skal nemlig findes CO₂-besparelser, og der har man i Middelfart Kommune fået øjnene op for den statsejede motorvej.

Man vil nemlig have sænket hastigheden fra 130 kilometer i timen til 110 over en strækning på 13,8 kilometer indenfor kommunens grænser. Det skriver TV 2.

På den måde kan man finde CO₂-besparelse på 12.660 tons om året. Klimaloven fra 2020 betyder, at Danmark skal sænke udledningen af CO₂ med 70 procent inden 2030.

Men der er brug for mere støtte fra Christiansborg, mener Jacob Nielsen (S), der er formand for Klima-, Natur og Genbrugsudvalget i Middelfart Kommune.

»Hvis vi skal nå de her klimamål, er vi nødt til at gøre noget, der også rækker ud over kommunerne. Derfor går vi til Christiansborg for at få nye vilkår, så vi kan komme i mål med vores klimaplan,« siger han til TV 2.

Hvis man indfører en lavere fartgrænse på den 13,8 kilometer lange strækning, så vil rejsetiden ifølge Jacob Nielsen blive forlænget med et minut og ni sekunder.

I Kerteminde Kommune er det dog ikke udsigten til mulige CO₂-besparelser, som driver værket. Her er det støjgener, der gør, at man vil ud sænke hastigheden.

Men hos bilisternes interesseorganisation FDM mener chefkonsulent, Dennis Lange, at det er en dårlig idé at begynde sænke hastigheden.

Han mener, at det skal holdes op imod de samfundsøkonomiske omkostninger, der kan være ved, at bilisterne kommer langsommere frem. Han synes dog stadig, at bilisterne skal være med til at løse klimakrisen.

»Selvfølgelig, men man skal gøre det klogt. Her mener vi, at man opnår meget lidt, og at det samtidig har en stor samfundsmæssig omkostning,« siger Dennis Lange.