Den svenske møbelgigant Ikea tilbagekalder lige nu et fiskespil.

Årsagen er, at 'legetøjets metalknapper kan løsrive sig og medføre risiko for kvælning'.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

Der er tale om fiskespillet 'BLÅVINGAD'.

Alle kunder, der ejer fiskespillet, rådes af Ikea til at 'stoppe brugen af produktet'.

»Vi er blevet opmærksomme på, at legetøjets metalknapper kan løsrive sig og kan medføre risiko for kvælning, især for små børn. Derfor tilbagekalder vi BLÅVINGAD-fiskespil,« lyder det.

Har du købt fiskespillet, kan du returnere det i ethvert Ikea-varehus og få dine penge tilbage.

»Kvittering er ikke nødvendig for at få pengene tilbage,« lyder det fra Ikea, som tilføjer:

»Vi beklager ulejligheden.«