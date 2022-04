Lågen til vinterbadeklubben ville ikke gå op. Greta og Per Larsen prøvede at indtaste koden igen og igen, men de var lukket ude fra Vinterbadeklubben på Aarhus Ø.

Det var en onsdag eftermiddag i april, at Greta og Per Larsen stod klar til det kolde gys på Aarhus Ø, hvor de er medlem af badeklubben. De tænkte, der måtte være en naturlig forklaring på, hvorfor de ikke kunne komme ind. Først senere på dagen gik det op for dem, at de var særdeles uønskede.

»Det kom som lidt af en overraskelse, at vi ikke kunne komme ind. Vi tænkte, vi ville gå ind, når et andet medlem gik ud, men der er jo næsten ikke nogen, så der kunne vi jo stå i mange timer,« forklarer Greta Larsen.

Parret besluttede sig derfor for at gå hjem og sende en mail, og det var først herefter, det gik op for dem, hvorfor de ikke kunne komme ind.

»Vi skrev til dem, fordi vi troede, systemet var i udu. Det var det så ikke, de havde besluttet at ekskludere os,« fortæller Greta Larsen.

Eksklusionen kommer, efter Greta Larsen har udtrykt kritik af badeklubben blandt andet i en artikel i B.T.

Her beskrev hun, hvordan hun oplevede, at badeklubben stort set altid var tom for mennesker – samtidig med at der er lange ventelister, og at parret selv skulle vente et år på et blive medlemmer.

»Det er så logeagtigt og elitært. Det er, som om folk bare vil have det for sig selv. Det er da rædselsfuldt og helt ude i hampen at sidde og fedte med pladserne, når man står i spidsen for noget, der heldigvis er så attraktivt,« sagde Greta Larsen dengang til B.T.

Og det er tilsyneladende mere, end Vinterbadeklubben på Aarhus Ø vil stå model til.

De skrev i et svar til Greta og Per Larsen, at bestyrelsen har besluttet, at de er uegnede som medlemmer.

'Det er besluttet, at I under henvisning til diverse artikler og læserbreve har skadet klubbens image og omdømme på en sådan måde, at vi under henvisning til klubbens vedtægter § 5 har fundet jer uegnet som medlemmer,' står der i mailen, som B.T. har set.

Greta og Per Larsen havde forinden været ekskluderet fra klubben, fordi Greta Larsen havde taget sin datter med ind en dag, hun var på besøg fra København. De nåede at være tilbage i klubben i seks dage, inden de blev ekskluderet for at kritisere havnebadet.

Greta Larsen undrer sig alligevel noget over den beslutning.

»Jeg synes, det er voldsomt. Vi rystede godt nok på hovedet, da vi fik den mail. Man skal vist passe på med at vise den bestyrelse, at man er uenig med dem,« siger Greta Larsen og tilføjer:

»Jeg synes faktisk, det er lidt som en diktator. Man tør jo ikke kritisere noget, for så bliver man bare smidt ud åbenbart. Jeg er ikke ked af det, men jeg er virkelig paf, især over, at de kan finde på også at smide min mand ud. Man tror, det er løgn. De er tydeligvis meget, meget sure på mig.«

Det er Greta Larsen, der har udtalt kritik af badeklubben offentligt. Hendes mand er dog også blevet ekskluderet, selvom han aldrig har været en del af kritikken.

»Min mand synes, det er utroligt, de kunne finde på et ekskludere ham, fordi han er nær pårørende til mig, som har kritiseret klubben. Han har overhovedet ikke været med i det,« siger Greta Larsen og uddyber:

»Forestil dig, vores retssystem fungerede sådan. Hvis man kørte for hurtigt på motorvejen, så blev alle ens familiemedlemmer også dømt. Det er jo helt ude i hampen.«

Formand for Vinterbadeklub Aarhus Ø Erik Andersen bekræfter over for B.T., at Greta og Per Larsen er ekskluderet fra klubben.

»Hvis du læser vores vedtægter, kan du se, at illoyal optræden kan være grund til eksklusion. Illoyalitet er en følelse, og vi føler ikke, at de bakker foreningen op med den måde, de har opført sig på, og derfor er det vores valg,« siger han.

Må man ikke udtale kritik af klubben?

»Jo, absolut, man har ytringsfrihed og må sige, hvad man vil, men man skal henvende sig til rette vedkommende. Hun er gået til medierne, og det er illoyalt. Længere er den faktisk ikke.«

Hvorfor er Per Larsen ekskluderet, han har jo ikke udtalt nogen kritik?

»Det er 'same same', man kan ikke være fluen på væggen.«

Hvad mener du med det?

»Det er et alment kendt udtryk. Man kan ikke deltage i en familie uden at vide, hvad der foregår. Så hele den familie er uønsket.«