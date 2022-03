Greta Jo Larsen dypper kroppen i vandet og får det kolde gys, der lige for tiden er populært som aldrig før.

Hun har ventet mere end et år på lige netop det gys – for populariteten har medført lange ventelister, og det er ikke sådan lige at komme ind i en vinterbadeklub.

Da hun træder op på kanten i Vinterbadeklub Aarhus Ø som nyudklækket medlem, står hun der – fuldstændig mutters alene uden »en levende sjæl i nærheden«.

»Der er vitterligt ingen mennesker, der bruger den badeklub. Men alligevel må ingen få lov at være med,« siger Greta Jo Larsen.

Hun oplever, at kulturen i badeklubberne er, at man helst ikke vil have flere med.

»Jeg siger ofte til de få mennesker, jeg møder derinde, at det er synd, der ikke er flere mennesker herinde. Hver gang bliver jeg mødt med den holdning, at det er rart at have det for os selv. Det synes jeg simpelthen er ufatteligt egoistisk,« siger hun og fortsætter:

»Hvis man vil bade for sig selv, må man tage til en øde strand. Ikke til et smukt, fortryllende offentligt anlæg midt i Aarhus.«

Den mennesketomme badebro opdagede hun, allerede inden hun blev optaget som medlem.

»Inden jeg blev medlem, kom jeg forbi næsten hver dag. Og jeg blev så hidsig over, at der aldrig var nogen derinde. Hvorfor kunne jeg så ikke få lov at blive medlem? Jeg skrev flere gange til klubben, at jeg kunne se, der aldrig var nogen derinde, om de ikke kunne optage nogle flere, men nej, det kunne bestemt ikke lade sig gøre,« fortæller Greta Jo Larsen.

Lige nu bader Greta Jo Larsen dog ikke i badeklubben. Hun er nemlig ekskluderet indtil 1. april, fordi hun en lørdag smuglede sin datter ind, som var på besøg fra København.

»Min datter var på besøg en enkelt dag, og jeg ville så gerne vise hende det fantastiske nye, jeg var begyndt på med vinterbadning. Vi vidste jo godt, at vi gjorde noget, vi ikke måtte, da vi smuglede hende ind. Men der er jo aldrig nogen som helst, så vi tænkte, det var der ikke nogen, der kunne have ondt af,« fortæller Greta Jo Larsen.

Der tog Greta Jo Larsen dog fejl. Hun og manden er ekskluderet frem til 1. april.

Pausen fra vinterbadeklubben har åbnet Greta Jo Larsens øjne for, hvordan det er, når hele offentligheden har adgang. Lørdag og søndag formiddag er der nemlig gratis adgang for alle. Og der er stemningen en ganske anden ved kajen på Aarhus Ø.

»Der er sort af unge, glade mennesker. Jeg nyder det simpelthen sådan. Der er et leben og en grinen, der er bare skønt derinde. Man bliver virkelig let af alt det liv, der er,« siger Greta Jo Larsen.

Hun forstår ikke, hvorfor der ikke kan være adgang for offentligheden – når der stort set aldrig er nogen mennesker.

»Det er så logeagtigt og elitært. Det er, som om folk bare vil have det for sig selv. Det er da rædselsfuldt og helt ude i hampen at sidde og fedte sådan med pladserne, når man står i spidsen for noget, der heldigvis er så attraktivt. Det er virkelig sundt og godt at vinterbade, så er det altså ikke ordentlighed at ville have det hele for sig selv. Det kunne glæde så mange, og en dyr investering ville faktisk blive brugt til en afveksling,« afslutter Greta Jo Larsen.

Formand for Vinterbadeklub Aarhus Ø Erik Andresen fortæller, at klubben har overvejet at øge medlemstallet, men at foreningen heller ikke ønsker at blive for mange.

»Det handler ikke for os om at optimere økonomisk eller være størst, men om, at vores medlemmer har en god oplevelse, når de er her,« siger han.

Han fortæller, at kapaciteten i badeklubben er udregnet efter, at der skal være siddepladser til alle i saunaerne med i alt 30 pladser, når der er flest mennesker i klubben.

»Man kan godt komme herned klokken 14 om eftermiddagen eller om formiddagen, hvor der ikke er nogen, for det er ikke spidsbelastning,« siger han.

Foreningen har lige nu 1200 medlemmer, men de regner med at udvide til 1500 medlemmer i løbet af april. Blandt andet har klubben investeret i et nyt teknisk anlæg, der skal analysere antallet af besøgende, fordi de vil undersøge, om man kan lave andre former for medlemskaber – eksempelvis med adgang om formiddagen.

Erik Andresen understreger dog, at han er ked af, hvis nogen opfatter dem som en lukket loge, men at det er umuligt at imødekomme den efterspørgsel, der er på vinterbadning i øjeblikket.

»Det er en balancegang. Vi arbejder hele tiden med det. Greta har så et synspunkt, andre medlemmer synes, vi er for mange. Vi ønsker på ingen måde at være en lukket klub. Vi skal stille havnebadet til rådighed. Det er den aftale, vi har med kommunen,« siger han.

Aarhus Kommune oplyser til B.T., at man ikke ønsker at udvide åbningstiderne for offentligheden.

Det skyldes, at det anslås at ville koste kommunen 50.000 kroner om måneden i udgifter, at de ikke mener, der kan rekrutteres livreddere til ekstra åbningstider, og at kommunen ikke ønsker at lægge yderligere pres på Vinterbadeklubben Aarhus Ø.