Side om side med højreekstremistiske grupper er både Greenpeace og Peta endt på en engelsk terrorliste.

En liste lavet af Counter Terrorism Policing med det formål at fange de mennesker, myndighederne mener, er i risikozonen for at begå terror.

På listen - der også viser en oversigt over symboler og tegn forbundet med terrortrusler - er altså både neo-nazistiske grupper som National Action, dyreretsorganisationen Peta og miljøorganisationen Greenpeace. Det skriver The Guardian.

Og de to sidstnævnte er absolut ikke tilfredse med at være endt i det meget lidt fine selskab.

»At skære miljøkampagner og terrororganisationer over én og samme kam hjælper ikke med at bekæmpe terrorisme,« siger John Sauven, administrerende direktør for Greenpeace UK, til The Guardian.

Han stiller desuden et retorisk spørgsmål:

»Hvordan kan man på nogen måde lære børn om klimakrisens ødelæggelse, hvis man samtidig antyder, at dem, der forsøger at stoppe krisen, er ekstremister?

Også Elisa Allen, der er direktør i Peta, er utilfreds med at være havnet i terror-guiden.

»Dette lader til at være et uhyggeligt forsøg på at udslette legitime kampagneorganisationer. Noget, der er lige så farligt, som det er udemokratisk.«.

Fra det engelske politi lyder det, at ikke alle de i guiden portrætterede grupper, er ekstremister.

Listen er i højere grad et forsøg på at øge forståelsen omkring de tegn og symboler, befolkningen kan støde på:

»Ikke alle de tegn, der er anført i dokumentet, har anti-terrormæssig interesse,« lyder det i udmeldingen.