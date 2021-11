»Jeg var bekymret for at give smitten videre. Jeg havde set min kærestes mormor et par dage forinden.«

Sådan siger 24-årige Julius Sønderhave fra København, der trods vaccination mod coronavirus for nylig blev testet positiv.

Han er blot en ud af 36.000 danskere, der har fået en såkaldt gennembrudsinfektion. Det vil sige, at han er blevet smittet på trods af, at han er færdigvaccineret og har opnået fuld effekt af coronavaccinen.

Dermed tegner der sig et billede af et stigende antal gennembrudsinfektioner de seneste måneder.

Julius Sønderhave fik coronavirus, selvom han var vaccineret mod virussen. Men han fortryder ikke, at han blev vaccineret i det hele taget. Privatfoto. Vis mere Julius Sønderhave fik coronavirus, selvom han var vaccineret mod virussen. Men han fortryder ikke, at han blev vaccineret i det hele taget. Privatfoto.

Af samme årsag er danskere over 65 år nu begyndt at blive indkaldt til et tredje stik med coronavaccine.

Men hvordan kan det egentlig være, at nogen får en gennembrudsinfektion, og andre ikke gør? Ifølge Ole F. Olesen, der er vaccineforsker med en ph.d. i immunologi og direktør for European Vaccine Institute, er det endnu uvist:

Gennembrudsinfektion Hvis du bliver smittet med coronavirus, selvom du er færdigvaccineret og samtidigt har opnået fuld effekt af vaccinen, er der tale om en gennembrudsinfektion.

Ifølge Statens Serum Institut har 22.682 personer frem til 1. november fået covid-19 på trods af at være færdigvaccineret og have opnået fuld effekt af vaccinen. Det betyder, at omkring 0,5 procent af dem, der har fået coronavaccinen i Danmark, er eller har været ramt af en gennembrudsinfektion.

Ud af dem er 862 blevet indlagt og 133 døde med coronavirus. Kilde: Statens Serum Institut

»Vi ved ikke præcist, hvorfor vaccinerne ikke virker på nogen. Men generelt vil man altid være bedre beskyttet sammenlignet med uvaccinerede. Det er sjældent helt sort/hvidt, at man slet ikke har nogen immunrespons,« siger han og tilføjer:

»Det ser ud til, at man skal have et vist niveau af antistoffer for at være beskyttet, men det er uklart, hvad det er for et niveau, det skal over, ligesom niveauet kan være forskelligt hos forskellige personer,« siger Ole F. Olesen.

Julius Sønderhave lod sig teste, fordi han følte sig utilpas.

»Jeg aflyste mine job og blev testet for at være på den sikre side. Jeg forventede ikke, at testen ville være positiv,« siger han.

Han ved ikke, hvem der har smittet ham, men han tror, at han er blevet smittet efter en tur i byen på et dansegulv.

Julius Sønderhave er ikke blevet alvorlig syg. Han har haft feber og haft ondt i halsen.

»Det føltes som en klassisk influenza. Efterfølgende mistede jeg lugtesansen og kunne ikke smage noget i et par dage,« siger han.

Cirka 1.100 danskere har været mindre heldige og er blevet indlagt efter en gennembrudsinfektion. Men detaljerne omkring tilstanden hos de indlagte kender eksperterne ikke i detaljer.

Det fortæller Karen Angeliki Krogfelt, professor ved Roskilde Universitet, der forsker i blandt andet vacciner.

»Vi ved ikke, hvor syge de er, eller hvorfor de er indlagt. Det siger tallene fra Statens Serum Institut ikke noget om. Det kan være meget individuelt,« siger hun.

Julius Sønderhave er ligesom størstedelen af danskerne vaccineret med vaccinen fra Pfizer.

Omkring 0,6 procent af de færdigvaccinerede med Pfizer, svarende til cirka 21.600 personer, har fået en gennembrudsinfektion.

Tilsvarende har 1.600 personer (0,3 procent), der har fået Moderna-vaccinen, fået en gennembrudsinfektion.

»Selvom Moderna- og Pfizer-vaccinerne ligner hinanden meget, så er den dosis, man får med Moderna, mere end tre gange højere. Det er muligt, at den højere dosis giver et stærkere immunforsvar i længere tid. Det er noget, som vi kigger på i et større europæisk klinisk studie,« fortæller Ole F. Olesen.

Ifølge ham er det forventeligt, at nogle oplever at blive smittet trods vaccination.

»Man ser gennembrudsinfektioner ved stort set alle vacciner, så set i det lys er det ikke foruroligende mange. Det er, hvad man kunne forvente,« siger Ole F. Olesen.

Han mener derfor stadig, det er en god idé for nogle grupper at få et tredje stik med coronavaccinen:

»Der er på nuværende tidspunkt ikke evidens for, at det er nødvendigt generelt med et tredje stik. Man skulle hellere koncentrere indsatsen omkring dem, der har en større risiko for alvorlig sygdom, dvs. de ældre og dem med underliggende sygdom og så de mange millioner i verden, som ikke engang har fået det første stik,« siger Ole F. Olesen.

Forskeren mener ikke, at man helt vil kunne undgå gennembrudsinfektioner i fremtiden:

»Men efterhånden som vi får bedre viden om, hvem der ikke reagerer på vacciner, så kan man blive bedre til at forudsige, hvornår og hos hvem gennembrudsinfektioner kommer, og styre det, så genvaccination sker på det rigtige tidspunkt,« fastslår han.

Selvom Julius Sønderhave godt vidste, at der var risiko for smitte trods vaccination, havde han håbet, at den var mere effektiv for netop ham. Han har dog ikke mistet troen på vaccinerne:

»Hvis jeg bliver tilbudt tredje stik, vil jeg helt sikkert tage imod det.«