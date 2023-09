Det er et af de mest omdiskuterede fradrag gennem tiden, og nu er turen kommet igen:

Regeringen foreslår et højere befordringsfradrag (bedre kendt som kørselsfradraget) i finansloven 2024.

Men hvad betyder det i kroner og øre for dig, der arbejder langt fra din bopæl?

Det har den borgerlig-liberale tænketank Cepos hjulpet Jyllands-Posten med at svare på.

Tænketanken har nemlig lavet nye beregninger, der baserer sig på, at der bruges 100 millioner på at øge fradraget for de borgere, som tilbagelægger mere end 120 kilometer til og fra arbejde, og som bor i en af de 25 såkaldte yderkommuner.

Beregningerne viser, at du får en skattelettelse på 72 kroner om måneden, hvis du kører 130 kilometer til og fra arbejde og desuden arbejder 20 dage om måneden.

Tallet stiger til 290 kroner om måneden, hvis du kører 160 kilometer til og fra arbejde.

Og til sidst vil du opleve at få en skattelettelse på 507 kroner månedligt, hvis du tilbagelægger 190 kilometer til og fra arbejde.

Det ekstra kørselsfradrag fungerer dog på den måde, at det kun gives til borgere i 25 udvalgte kommuner, og det er ifølge Jørgen Sloth, fungerende cheføkonom i Cepos, ikke fornuftigt.

»Du får det ekstra fradrag, hvis du bor i Struer, men ikke i Holstebro. Du kan altså have to naboer, som har nogenlunde samme udgifter, men den ene får en gevinst, det gør den anden nabo ikke. Det er en indbygget tilfældighed og uretfærdighed, som jeg har svært ved at se den objektive begrundelse for,« siger han til Jyllands-Posten.