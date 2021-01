Nul nye smittede den seneste uge. Så kunne man måske nok have lyst til at lempe lidt på restriktionerne. Men ikke på Samsø.

»Med det, vi har oplevet i december og januar, er der bare en stor bevidsthed omkring, at vi simpelthen er nødt til at være forsigtige,« siger Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S).

Så selvom Samsø lige nu er én ud af to kommuner i Danmark, der ikke har haft nogle nye smittetilfælde den seneste uge, bakker borgmesteren fuldt ud op om nedlukningen.

Vinteren har nemlig været hård på øen midt i Kattegat.

Læsø og Samsø har lige nu ingen nye smittede den senest syv dage. I det hele taget er Danmarkskortet markant mindre rødt, end de første uger i januar.

Under første bølge gik Samsø ellers stort set fri for corona. Men i løbet af efteråret blev øen med godt 3.700 indbyggere ramt. Hårdt.

»I oktober begyndte virussen at melde sig, og den kom ind på vores plejehjem,« siger Marcel Meijer, der fortæller, at de har haft fire dødsfald på plejehjem.

»I forhold til befolkningens størrelse, er fire dødsfald ret meget,« siger borgmesteren.

Coronavirussen kom også ind på øens akutpladser.

»På et tidspunkt var over halvdelen af personalet i Sundheds- og Akuthuset smittede, og vi var nødt til at lukke ned der,« siger Marcel Meijer.

Set i det lys, er det derfor en lettelse, at øen nu er den ene ud af to coronafri pletter på Danmarkskortet.

»Vi har været temmelig hårdt ramt. Så jeg er bare rigtig glad for, at vi er smittefri i dag,« siger Marcel Meijer, som dog ikke ser det som en anledning til at slappe mere af:

»Det kan hurtig ændre sig, så vi kan simpelthen ikke være forsigtige nok.«

Den anden coronafri plet på Danmarkskortet er Læsø, hvor der de seneste syv dage heller ikke har været konstateret nogle nye tilfælde. I det hele taget er landet markant mindre rødt end henover julen og de første uger i januar.