»Med de data, man har fra TikTok, vil man herhjemme potentielt kunne finde ud af, om en politiker har været en tur i Istedgade.«

Sådan lyder dommen over det voldsomt populære sociale videomedie TikTok fra en ekspert.

På få år er TikTok stormet ind på millioner af unges smartphones. Alene i USA har det mere end 100 millioner brugere. I Danmark ligger appen nummer seks på teleselskabet 3's netværk i juni måned - både når det kommer til mængde af data og antal brugere. Det er over giganter som Snapchat, Spotify og Youtube.

Den voldsomme succes for kinesisk ejede TikTok, som tidligere hed Musical.ly, er dog problematisk. En bruger på det online debatforum Reddit beskriver, hvordan vedkommende har gennemgået TikToks opbygning og indsamling af brugernes data.

Gennemgangen er blevet samlet op på mediet Boredpanda.

B.T. har bedt et par eksperter i online privatliv om at kigge informationen igennem.

Og de er rystede over det, de kunne læse.

»I det store hele ser det ud til, at det, man kan læse på Boredpanda og i Reddit-tråden, er rigtigt. Den benyttede kode, som jeg har set, virker fin og det samme gør metoden. Som forælder er jeg bestyrtet,« siger Ken Friis Larsen, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Han understreger, at han ikke selv har lavet en grundig analyse af TikTok, men han påpeger, at han har set flere gennemgange, som peger på de samme problematikker.

»Jeg vil på ingen måde anbefale, at man har TikTok installeret. Og hvis man har den, så vil jeg anbefale, at man sletter den. Facebooks brug af Cambridge Analytica ligner vand ved siden af,« siger Ken Friis Larsen.

»De indsamler fakta om netværk, IP-adresse, wifi-oplysninger, wifi-navn, mine apps, apps, jeg har slettet. De indsamler lokationer - den allermest finkornede af slagsen helt ned til en meter eller mindre.«

Han påpeger også, at der ser ud til at være en række sikkerhedsfejl på TikTok, som er bekymrende.

Sådan ser den populære app TikTok ud. Foto: DANISH SIDDIQUI

De fejl giver blandt andet mulighed for, at udefrakommende kan tage kontrol over en telefon med TikTok installeret.

»De kan tænde for mikrofonen og video, de kan se, hvad du taster, og de kan se, hvad du har i dit clipboard. Det svarer til, at jeg opbevarer dine sundhedsdata i en plastikkasse og stiller dem ude på gaden uden lås.«

Sikkerhedsproblemerne og indsamlingen af data fra TikToks side er så voldsom, at han faktisk har en direkte opfordring til personer, der arbejder med følsomt materiale.

»Er man i en udsat position, arbejder med kritisk infrastruktur, i et ministerium, eller i Forsvaret, så bør man ikke have TikTok efter det, jeg har set af undersøgelserne af den.«

Hos den uafhængige forening Rådet for Digital Sikkerhed er man enig i Ken Friis Larsens konklusion ud fra det, man kan læse på Reddit.

»Det ser ret alvorligt ud. De tager næsten al den data, de kan tage fra dig. Og man kan ikke gøre ret meget ved det andet end ikke at have appen,« siger Henning Mortensen, der er formand for Rådet for Digital Sikkerhed og til daglig er IT-sikkerhedschef hos i en stor dansk virksomhed.

Heller ikke han har haft mulighed for selv at efterprøve gennemgangen af TikTok.

»De kan tage følsomme data - eksempelvis sundhedsinformation, information om politisk ståsted, seksualitet. Og mange af de unge, som bruger appen, kan være ved at afsøge netop de områder af sig selv.«

Man kan finde ud af, hvor bestemte personer befinder sig i forbindelse med et vigtigt politisk møde eller hemmelige forhandlinger Henning Mortensen, formand Rådet for Digital Sikkerhed

»De tager så meget data, at man nærmest skal forestille sig, at der sidder en person i hjørnet af din skærm og følger med i alt, hvad du foretager dig,« siger Henning Mortensen.

Men hvorfor er det et problem?

»De indsamler jo data, som de potentielt kan sælge. Det kan sælges til folk, der vil forsøge at få dig til at købe bestemte ting eller manipulere dig til at stemme på en bestemt måde.«

»I et sted som Kina kan man eksempelvis opspore dissidenter med data fra TikTok. I lande, hvor homoseksualitet er ulovligt, kan data fra TikTok bruges til at opspore homoseksuelle og straffe dem,« siger Henning Mortensen.

Han sætter det også i en dansk kontekst. Herhjemme er flere voksne nemlig også begyndt at få TikTok på deres telefoner.

»Med de data, man har fra TikTok, vil man herhjemme potentielt kunne finde ud af, om en politiker har været en tur i Istedgade. Man kan finde ud af, hvor bestemte personer befinder sig i forbindelse med et vigtigt politisk møde eller hemmelige forhandlinger.«