Udenrigsministeriet fraråder nu alle rejser til Burkina Faso.

Det sker efter længere tid med voldsomme uroligheder i det vestafrikanske land.

Fredag kulminerede det nok en gang, da den nu tidligere militærleder i Burkina Faso Paul-Henri Sandaogo Damiba blev kuppet.

Udenrigsministeriet melder, at demonstrationer kan dannes med kort varsel og udvikle sig voldeligt.

Ministeriet oplyser, at der fortsat er høj risiko for kidnapning, mineangreb og andre terrorangreb.

Hvis man alligevel vælger at rejse til Burkina Faso, så er der risiko for, at man er meget på egen hånd.

Ambassaden har nemlig begrænset muligheder for at hjælpe danskere, der kommer i en nødsituation.

Udenrigsministeriet anbefaler, hvis man tager afsted, at man bør skaffe sig professionel rådgivning.