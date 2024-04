Et flåtbid kan medføre hjernebetændelse.

I værste fald.

Ny forskning viser, at flere og flere bliver smittet med TBE-virus efter et bid, og det kan udvikle sig til noget farligt.

Det skriver DR.

En til to personer er siden slutningen af 90erne årligt blevet smittet med TBE-virus i Danmark, men sidste år steg det tal til 12.

Samtidig har den spredt sig fra kun at findes på Bornholm til også at forekomme blandt andet i Sønderjylland og i Nordsjælland.

I de kommende dage er der en stor flåtkonkurrence i Nyborg, hvor 163 forskere og andre fagfolk fra 19 lande mødes.

Nanna Skaarup Andersen, der er afdelingslæge på OUH og lektor ved SDU, siger til DR:

»Jo mere vi leder jo flere sygdomme finder vi, og det er vigtigt for os at mødes og snakke om, hvad vi ved rundt om i Europa.«

Flåtsæsonen er allerede gået i gang.

Ifølge Flåt Centret, et norsk kompetencecenter for flåtbårne sygdomme, skal man være opmærksom på de irriterende kræ, så snart temperaturerne nærmer sig et to cifret tal.

»Når vejret skifter fra koldt til varmt, ser man en markant øgning i flåt aktiviteten. Flåterne har ligget i dvale hele vinteren og er nu ekstra sultne,« lyder det fra centret, der advarer om, at mange vil blive bidt i netop april og maj måned.