To alfahanner, en lækker hun, jalousi og en såret stolthed.

Det lyder som starten på en dårlig romantisk komedie, men det er såmænd bare det drama, der lige nu udspiller sig i Aarhus Bugt.

Det er nemlig ikke to sårede mænd, der kæmper om en kvindens opmærksomhed, men to delfiner, fortæller Lars Mikkelsen.

Han arbejder som naturfotograf, hvor han filmer særligt spækhuggere. Han har Facebook-gruppen Delfiner i Danmark og arbejder desuden med danske forskere, hvor han bidrager med sin viden om, hvordan delfinerne opfører sig i havet.

»Det er vores gamle gut Mischief på 35 år, som er far til flere af delfinerne rundt omkring. Han er stukket af med Tall Fin, den 25-årige lækre hun, som har været lidt løs på tråden i flokken. Jeg har selv set hende parre sig med Han Solo, den nye han i flokken,« fortæller Lars Mikkelsen og fortsætter:

»Mischief er nok blevet lidt hanrej. Så han har taget Tall Fin med sig og forladt området. Jeg tror, der er nogle alfahanproblemer i flokken. Han har sagt, nu skrider jeg sgu med hende den lækre, så må du klare dig selv Han Solo.«

De to delfiner er blevet spottet af flere i Aarhus Bugten de seneste dage.

En af dem er Michael Bekker. Han så dem, da han var ude at sejle en tur på sin båd torsdag.

»Pludselig så jeg noget, der fangede min opmærksomhed. Først troede jeg, det var spækhuggere, fordi de var så store,« fortæller han til B.T.

Mischief og Tall Fin er stukket af og befinder sig nu i Aarhus Bugten. Foto: Michael Bekker

I 20 minutter kunne han nyde synet, da de to cirka tre meter lange delfiner legesygt fulgte efter hans båd.

»Det var helt fantastisk. Det er vildt at se så stort et dyr, det er man ikke vant til i Danmark. Det var en stor oplevelse,« siger Michael Bekker.

Han delte efterfølgende billeder af de to på Facebook, og her kunne Lars Mikkelsen fortælle ham, at det var »deres delfiner.«

»Det var mig, der først opdagede dem, da de kom til landet fra Skotland i 2020. De holder fast til i Thyborøn og var fem i flokken, indtil de her to tog en springtur,« fortæller han.

De to har nemlig både været i Skagen, Ebeltoft Tyskland, Polen – og nu er de måske ved at vende hjemad igen, og har gjort holdt i Aarhus Bugt. Lars Mikkelsen og gruppen af forskerne har fulgt delfinerne via id-kort, siden de kom fra Skotland.

Det er billeder af finnerne, der afslører delfinerne, som et slags fingeraftryk, og gruppen følger nu de to afstikkeres færden intensivt.

»Da de forsvandt fra Skotland, troede vi, de var døde, indtil jeg opdagede dem i Danmark. Det var en meget rørstrømsk oplevelse at være med til at genfinde deres delfiner, som vi nu kalder vores,« siger Lars Mikkelsen og tilføjer:

»Vi håber selvfølgelig, de kommer hjem til Thyborøn igen. Lige nu ligger de og cruiser ved Aarhus Bugt, fordi der er en masse sild og småfisk. Men hvis Mischief er blevet så træt af Han Solo, så er han nok ikke interesseret i at komme tilbage igen.«

Mischief er »en gammel slidt herre«, og han har en hak i finnen, han er derfor nem at genkende.

Michael Bekker så delfinerne torsdag i sidste uge, men han er snart på vej ud i sin båd igen.

»Jeg må ud at lede efter dem igen,« siger han.

Og det kan man roligt gøre ifølge Lars Mikkelsen.

»De kan godt lide at jagte fisk helt tæt på land. Så de kommer helt ind til kysten. Så det er en opfordring til at tage ud og se dem og melde ind til os,« siger han og uddyber:

»Hvis man er ude at sejle, skal man dog ikke sejle hen imod dem eller tæt på dem. Det er et vildt og fredet dyr, så det er ulovligt at forstyrre dem. Så man skal ikke jagte dem.«

Lars Mikkelsen fortæller, at selvom de gerne vil have de to delfiner tilbage til Thyborøn, er det også positivt, hvis bestanden kan sprede sig til resten af Danmark.

Det bliver da også et mere og mere almindeligt syn i de danske farvande. Lige nu er der de tre tilbageværende delfiner i Thyborøn, de to afstikkere i Aarhus og delfinen Delle i Svendborg.