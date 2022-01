Jesper Stig Andersen har en ven, der ligner de færreste, men som han ser næsten dagligt.

Vennen er delfinen Delle, der siden efteråret 2019 har holdt til i Svendborgsund.

Faktisk kender Jesper Stig Andersen Delle så godt, at han lige nu er i gang med at skrive en bog om ham, og i den forbindelse faldt han lørdag over et af sine egne billeder, hvor Delle hænger lodret i luften.

»Det, der er særligt ved det her, er, at han er helt udstrakt i luften. Han ligner et jagerfly,« siger han.

Han mødte Delle for første gang i efteråret 2019, da Delle stadig var ny i sundet, og siden har de to holdt kontakten ved lige. Fire til fem gange om ugen er Jesper Stig Andersen på vandet, enten i sin båd eller på SUP-board, hvorfra han observerer og kommunikerer med delfinen.

»Jeg har mange vilde billeder af Delle, jeg er gode venner med ham, og vi ses næsten hver dag,« siger Jesper Stig Andersen.

Derfor ved han, at delfinens udstrakte spring med al sandsynlighed er et tegn på, at den ikke er helt på toppen.

»Han har nok ondt i maven, for sådan nogle spring laver han, når han har en dårlig fisk i maven,« siger han.

»Når han laver for-sjov-spring, er han helt tæt på og er mere krum, her er han længere væk.«

Nogle gange, når Jesper Stig Andersen er ude på sit SUP-board, ligger den cirka 550 kilo tunge delfin i vandet lige ved siden af ham.

»Han finder mig lynhurtigt, han har nogle evner, man ikke helt forstår,« siger Jesper Stig Andersen.

Så tager de nogle gange på tur sammen, hvor de følges ad langs Svendborgsund, og indimellem kræver Delle lidt opmærksomhed efter sine kunster.

»Nogle gange stikker han hovedet op – helt Flipper-agtigt – som om, han siger: 'Se, er jeg ikke god'.«

Som en ægte delfinentusiast er Jesper Stig Andersen også ofte i kontakt med biolog Kirstin Anderson Hansen fra Fjord & Bælt i Kerteminde. På den måde kan han få stillet en masse spørgsmål om Delle, mens Fjord & Bælt får informationer om delfinen og dens færden.

»Jeg tror, det højeste, jeg har set Delle springe, er fire meter. Så højt er det ikke på billedet her, men her er det sjovt, fordi han er helt strakt ud som et fly.«