Siden Hamas' angreb mod Israel 7. oktober har flere danske jøder stillet sig frem og fortalt om chikane, trusler og en stigende utryghed i Danmark.

Det foreslår Dansk Folkeparti nu at løse med at uddele peberspray og overfaldsalarmer til det jødiske samfund.

Det fremgår af et spørgsmål stillet i Folketingets retsudvalg til justitsminister Peter Hummelgaard, hvor man spørger, om ministeren vil støtte op om et sådant forslag.

Ifølge Dansk Folkeparti er det bydende nødvendigt, at man gør noget for at sikre trygheden hos den jødiske befolkning i Danmark.

Spørgsmålet fra DF skal ses i lyset af fredagens demonstration, hvor en propalæstinensisk gruppering opfordrede til, at konflikten skal løses med Jihad, siger Mikkel Bjørn, der er retsordfører for DF.

»Jøderne kan ikke leve i tryghed og kan ikke gå på gaden uden frygt for, at der er folk, der overfalder dem, spytter efter dem og andre uhyrlige ting. Det er de ting, der gør, at vi synes, det er værd at overveje, om jøderne skal have en eller anden form for særlig beskyttelse,« siger Mikkel Bjørn.

Hvornår vil du mene, at man er kvalificeret til at få sådan en peberspray?



»Det er et godt spørgsmål. Altså vi spørger jo ind til, om der er mulighed for at tilrettelægge nogle rammer, som i højere grad giver det jødiske samfund mulighed for at benytte sig af de her forsvarsmidler. Men vi mener i det hele taget, at peberspray bør lovliggøres. Men der er et særligt behov i det jødiske samfund, fordi de er særligt truet.«

Retsordfører for Dansk Folkeparti, Mikkel Bjørn, foreslår, at man uddeler overfaldsalarmer og pebersprays til danske jøder. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Retsordfører for Dansk Folkeparti, Mikkel Bjørn, foreslår, at man uddeler overfaldsalarmer og pebersprays til danske jøder. Foto: Søren Bidstrup

Skal man have jødisk ophav, være praktiserende jøde, eller er det nok, hvis man bærer et jødisk symbol. Hvor ligger I grænsen?



»Det er jo et spørgsmål til ministeren, om man vil støtte et generelt initiativ, med henblik på at sikre danske jøders tryghed og sikkerhed. Og her foreslår vi så i den forbindelse uddeling af peberspray eller overfaldsalarmer. Hvordan du tilrettelægger det så de rette folk, der kan benytte sig af de sikkerhedsværktøjer, også er en del af det jødiske samfund, det ved jeg ikke helt præcis, hvordan man specificerer. Det må vi kigge på.«

»Det er Danmark det her!«

Yael Pharhi Gravesen arbejder på den jødiske radiostation Radio Shalom og er engageret i Dansk Jødisk Samfund. Hun udtaler sig alene på egne vegne i denne artikel.

Hun nikker genkendende til Mikkel Bjørns skildring af den utryghed danske jøder oplever i øjeblikket.

Man gemmer Davidsstjerner og kalotter væk, bruger det efternavn, der klinger mindst jødisk, og man føler sig utryg på gaden.

At løse problemet med en peberspray er dog helt skævt, mener Yael.

»Hvad vil de løse med det her? Hvad skal vi få næste gang, et våben? Hey, come on. Det er Danmark. Vi befinder os ikke i USA eller et andet land,« siger Yael.

Retsforfølg dem, der truer

Hun ser i langt højere grad, at man retsforfølger de personer, som truer eller på anden måde udtrykker antisemitiske holdninger.

Her fremhæver hun også den gruppering, som fredag 3. november gik på gaden i København med blandt andet følgende kampråb: »Palæstina er besat. Det skal løses med Jihad.«

»Jeg tænkte bare, hvad foregår der. Hvordan kan man ikke slå ned på sådan noget. De kalder til krig mod jøderne, og de får lov til det,« siger Yael Gravesen.

Så du ser hellere, at man skal slå det ned på dem, der afsender truslerne juridisk?

»Selvfølgelig! Man skal bekæmpe dem, der fremsætter trusler juridisk i stedet for at give jøderne et våben. Man bliver nødt til at sørge for, at der ikke er trusler mod os,« siger hun.

Hun understreger, at hun kun kan tale på egen vegne, men at hun har svært ved at forestille sig, at nogle af de jøder, hun kender, vil se en peberspray som en holdbar løsning.

»En overfaldsalarm burde vel være nemt tilgængeligt for alle, der føler sig truet. Ligegyldigt om man er muslim, der bliver chikaneret af en racist, eller hvad man er,« siger hun afslutningsvis.